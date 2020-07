Bake Off: la carta abierta de Samanta tras ser descalificada

La descalificación de Samanta Casais (29) tras haber obtenido el título de campeona en Bake Off Argentina, El Gran Pastelero (Telefe, domingo a las 22.30) revolucionó a los fanáticos del reality culinario conducido por Paula Chaves (35).

Es que luego de los fuertes rumores de fraude y especulaciones al respecto, este domingo finalmente se conoció la decisión que había tomado el jurado, compuesto por Christophe Krywonis (55), Pamela Villar (45), y Damián Betular (37), en 2019, cuando se filmó el programa.

En detalle, Samanta se había consagrado ganadora. Pero como la producción del ciclo comprobó la experiencia laboral de la joven en varias cocinas, hecho que ella omitió al firmar la declaración jurada del contrato, finalmente el título quedó en manos de Damián Pier Basile (31).

Y aunque la cuestionada finalista tuvo su derecho a réplica frente a las cámaras de Bake Off, minutos después de que se emitiera la gran final, se volcó a su cuenta de Instagram para hablarle a sus fans y aclarar algunos pormenores de semejante escándalo.

En detalle, Casais publicó dos imágenes referidas al certamen. En la primera se la ve a ella saltando en la estancia en Pilar donde se llevó a cabo la competencia. En la segunda, también se la ve a ella pero ya no sola sino acompañada por los otros 13 participantes que fueron parte del reality.

"Antes que nada quiero agradecer a la producción por la oportunidad que me dieron de poder contar mi verdad en el cierre del programa de hoy. Haber estado presente no fue fácil, pero realmente no hay nada que ocultar", comenzó diciendo ella acerca del segundo final que tuvo el ciclo y fue filmado en los últimos días por las denuncias de público conocimiento.

"Cometí un error en la inscripción del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificación, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional", aclaró Samanta.

Entonces, la joven repostera mencionó el negocio de ventas de tortas que había montado cuando tenía 12 años con su madre en San Telmo y del cual ella misma brindó detalles en un programa de C5N.

"Se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeño emprendimiento familiar", se defendió.

"La verdad es que la pasé muy mal con todas las cosas que se dijeron de mí, sobre todo en las redes sociales. Estos últimos meses fueron un gran aprendizaje a nivel personal y estoy segura de que saldré fortalecida de todo esto", destacó visiblemente amargada.

Respecto al jurado, Samanta volvió a agradecer "por todo lo enseñado" y "transmitido" en cada desafío. "También agradecer el apoyo de un montón de gente que me estuvo brindando su amor en cada capítulo, y fundamentalmente en estas últimas semanas tan difíciles", indicó en ese sentido.

Y concluyó, esperanzada: "Gracias a la producción de Bake Off y a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos por sus palabras de aliento para que siga haciendo lo que más amo: cocinar pastelería".

(Fuente: Clarín)