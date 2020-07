Laura Baena Torres, desde Málaga para todo el mundo

Gitana hasta lo más profundo de su alma, Laura Baena Torres le da vida a Antonia, uno de los personajes mas determinantes y queridos de la icónica “Vis a Vis”, serie que ha batido récords de audiencia en todos los rincones del globo.

Identificándose con la simpleza (pero también con la profunda pasión), ésta malagueña pone en boca de su personaje expresiones formidables, denuncias tajantes y una vida inusitada; es amada por todo bando de la cárcel; tal vez porque humanidad y alegría mordaz, definen a ésta guapa que nos arrulla con su desfachatez contenedora y su voz única.

En diálogo con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24 FM 93.1, la entrañable 'Antonia' habló de todo. El fenómeno de la "Marea Amarilla", el éxito, la fama. Y mucho más.

"Vis a Vis es una serie muy valiente, que no importa verla una sola vez o más, siempre saca algo nuevo y hace pensar con algún detalle distinto", remarcó la actriz, que incluso se animó a se compararse con su propio personaje: "Yo no tengo vergüenza, me gusta sacar una sonrisa a todos y también me encanta decir palabrotas, porque es como una terapia".

"Fue mucho gracias a los directores que me permitieron expresarme de esa manera, la verdad que estaba todo el mundo encantado por Antonia. Recibí mucho cariño del equipo y trabajaba con todo mi cariño hacia ellos", aseveró.

"No imaginaba semejante éxito, este relanzamiento de nosotras como actrices. Iba a ser una temporada y ver cómo funcionaba, y por eso cuando estábamos trabajando no nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Fue algo alucinante la reacción de la gente", refirió en cuanto a la recepción de los televidentes.

"Cuando empezamos a recibir premios con los primeros capítulos notamos que esto sería un carro que no frenaba. A mi me ha abierto muchas puertas y estoy muy agradecida", agregó Baena Torres.

En otro tramo de la entrevista, la polifacética artista reconoció que "puede que la base o inspiración de la ficción parta de una línea fija, pero luego la historia y los personajes fueron totalmente diferente a todo".

Y agregó: "El mío en particular me dio pie a ponerle voz a la gitana que en la sociedad está bastante marginada. Estoy muy orgullosa de poner en ese lugar a un colectivo algo olvidado".