“Yuyito” González le contará toda su verdad a Mirtha Legrand

“Yuyito” en lo de Mirtha

Después de compartir en el palco presidencial la Opera Carmen de Bizet en el Teatro Colon, Amalia “Yuyito” Gonzalez estará invitada a la mesa de Mirtha Legrand de este sábado, para contarle a la conductora todos los detalles del antes y el después de esta cita tan particular con Milei.

Junto a ellas compartirá la cena Beto Casella, que por estos días reparte sus horas entre la radio, la tele en tira diaria con “Bendita TV” y el streaming.

Se sumará a la mesa la doctora Ana Rosenfeld, recién llegada de su viaje de vacaciones por Europa, Seguramente serán temas para la abogada la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y también el difundido juicio que hasta ahora le ganó a Yanina Latorre, quien apelará.

Y el cuarto invitado será Fabián Medina Flores, quien día a día analiza look en “La jaula de la moda”, en la semana donde fueron noticia los modelos que se lucieron desde la novia y la madrina a todos los demás, en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y donde se lució Gino Bogani con su creación para Catherine Fulop en un modelo en terciopelo azul con bordados y mangas desmontables, que fueron muy comentadas por todos los especialistas, en los medios.

Nito Artaza dramático: “Me hubiera gustado morir al lado de Cecilia”

En una edición más de los reportajes de Héctor Maugeri para Caras TV, Nito Artaza dejó una frase célebre al decir que “me hubiera gustado morir al lado de Cecilia”.

La relación de Nito Artaza y Cecilia Milone se quebró el año pasado y según el humorista “mi pareja me dejó de amar, se desilusionó y me dejó de amar” dijo y agregó hablando de Cecilia Milone “tomó ella la decisión de terminar la pareja y no me parece mal”.

La relación entre Milone y Artaza viene de larga data y hubo encuentros y desencuentros en sus vidas hasta que se reencontraron en el verano del 2016 y decidieron casarse en el 2017 en Bellavista, la ciudad nativa del correntino.

Tras siete años de amor llegó la separación y hoy el divorcio de la pareja que tuvo un momento mediático en el pasado verano cuando se filtraron las primeras fotos de Artaza junto a Belén di Giorgio, una bailarina de su elenco, hoy en “Toy sin plata”, el espectáculo que presenta en la calle Corrientes junto a Miguel Ángel Cherutti.

De toda esa novela quedó la famosa frase de Milone “yo canto tango, qué playa, que malla, que cosa… Tango, poesía… Basta”, que le dijo al cronista de “Intrusos” cuando le preguntó esas imágenes de su ex pareja en Punta del Este.

