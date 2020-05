Alerta: denuncian a un estafador y acosador de mujeres en Bahía

Fabio Perussich Williams es un nombre que desde hace años circula en varios ámbitos de la ciudad y de la zona. Se trata de un sujeto que fue denunciado en más de una oportunidad. En su haber: desde estafas económicas hasta acoso a mujeres.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, más allá de los muchos mensajes que fueron recepcionados por el equipo periodístico, contaron su historia tres víctimas de Williams, quien se jacta de supuestos contactos políticos y en los medios.

La primera en alzar su voz fue Verónica. "Yo tuve la oportunidad de ser su vecina, hace dos años, en un edificio de Rodríguez al 300. Solía cruzarlo todos los días, un perfil raro, siempre bastante retraído, incluso con malas formas".

"Pero lo peor fue cuando una chica me contactó para decirme que tuvo un problema en el ascensor, que la acosó. Ella tenía 18 años, estudiante y no la dejaba salir. Estaba asustada, hablamos con la portera y traté de convencerla para que hiciera la denuncia, pero tenía miedo", recordó.

Además, explicó que luego de ese episodio, fueron en aumento la violencia y las agresiones. "Se intentó hablar con él pero se portó de una manera muy agresiva. Incluso decía que trabajaba para el gobierno de la Provincia, que tenía muchos vínculos. Una cosa increíble".

Verónica también señaló que "en el ambiente artístico también conozco varios casos en los que se comunicaba por Facebook y todas las charlas terminaban en acoso o insultos. Él se terminó yendo, pero me enteré que en otras ciudades había sucedido lo mismo e imprimieron capturas de pantalla que pegaron en el edificio para alertar a la gente".

Otro de los testimonios que complican la situación de Williams, como se hace llamar dicho sujeto, corresponde a Lorena. "Años atrás apareció en mi local brindando un servicio de diseño, de community manager, decía que tenía una empresa y afirmaba trabajar con el concejal Gustavo Mandará".

"Yo le dí la posibilidad con la página del negocio y se tornó muy incómodo, aparecía a diario por el local o me mandaba mensajes a altas horas de la noche. Se lo comenté a una amiga que le parecía conocerlo, ella se contactó con otra chica afuera de la ciudad que me mandó varias publicaciones de otras jóvenes en Neuquén que lo habían denunciado y por eso se había ido", señaló.

Y agregó: "Con toda esa información le suspendí las tareas, pero venía igual, no me lo podía sacar de encima hasta que tuvimos algún cruce de palabras fuerte y no vino más. Estos tipos buscan un motivo real y se terminan yendo por otro lado. Logré sacármelo de encima y le comenté a Gustavo Mandará, pero no era ni amigo ni lo conocía".

Finalmente, otro de los damnificados en relatar su vivencia fue el humorista Juan Barraza. En su caso, la estafa fue económica. "Cuando empezó la pandemia esta persona aprovechó la vulnerabilidad de los que no podemos trabajar. Yo hice un show con entradas compradas, él se mueve con una plataforma que se llama ahorashow.com en la que se vendieron más de 500 entradas".

"Estábamos muy contentos todos, pero la transmisión salió muy mal y le comenté la situación, pero me encontré con todas respuestas evasivas. Él encontró la manera para enojarse conmigo, me llamó a los gritos, me amenazó y al día siguiente me depositó el 40% de lo que correspondía y me bloqueó", manifestó con indignación.

Respecto de cómo siguió luego de lo ocurrido, Barraza aseveró que "hablé con abogados conocidos que redactaron un mail para que corrigiera lo ocurrido. Si vos nunca cagaste a nadie, no te entra en la cabeza que alguien se maneje así".

"Me puse en contacto con gente que conozco en Bahía, yo las veces que fui lo hice con Volpe, quien me dijo que no lo conocía y que lo iba a llamar para conocer la otra campana, pero este señor es un fantasma, todo es trucho. Nunca me había pasado una cosa así, me sentí muy mal varios días. En un momento me dijo que me iba a denunciar por daños y perjuicios", sintetizó.