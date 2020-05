La mamá de la víctima pide que se haga efectivo el retorno de Bergondi a la cárcel

Lorena, la mamá de una joven que fue abusada sexualmente entre los 9 y 12 años por Jorge Pedro Bergondi, pidió hoy que se haga efectivo el regreso del ex policía a la cárcel.

El programa Telefé Noticias, conducido por Germán Paoloski y el periodista Mauro Zseta, emitió hoy el emocionante audio de LA BRÚJULA 24 del momento en que esta mamá se enteraba ayer de la revocación del pedido de arresto domiciliario. Luego, habló en vivo mediante videoconferencia.

"Es poca la condena que le dieron. Los años volaron y mi hija no se recupera. Quiero que cumpla la condena, por favor. No tiene derecho a salir. Le robó la infancia a mi hija y no se merece nada", dijo.

"A mi hija le avisaron el día 29 (de abril) y él ya estaba en la casa desde el 15", indicó la madre de la víctima de abuso, y agregó, "no le avisaron en ningún momento a mi hija que él iba a salir. Nos enteramos por radio", mencionando el testimonio realizado ayer en LA BRÚJULA 24.

Cabe destacar que, en 2007, Bergondi fue condenado a 16 años de prisión por violar a la chica cuando era menor de edad. Sin embargo, la justicia le otorgó hace 15 días atrás la prisión domiciliaria por padecer asma."En ningún momento se pusieron en el lugar de mi hija", señaló Lorena.

No obstante, al conocer que se había revocado dicha decisión, el alivio llegó a Gatica y su hija. "Él tiene que cumplir la condena, no tiene que salir más".