Monte Hermoso: flexibilizan la construcción y el mantenimiento en general

Tras recibir la aprobación por parte de los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, el intendente Alejandro Dichiara anunció esta mediodía que a partir del lunes 4 de mayo los trabajadores y profesionales de la construcción y del mantenimiento en general, residentes en Monte Hermoso, podrán volver a sus tareas.

Lo podrán realizar respetando un protocolo que en principio permitirá la actividad los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 17 horas.

Entre los requisitos, cada trabajador deberá estar asentado en el Registro Único que se reabre desde hoy y hasta el viernes 8 de mayo, para aquellos que no enviaron sus datos hasta el momento.

Habrá controles de inspectores que se cerciorarán de que los trabajadores cumplan con el protocolo de prevención, llevando barbijo, alcohol en gel y respetando el distanciamiento; además de constatar su inscripción en el Registro Único que puede realizarse enviando un mail a [email protected]

“Somos el primer municipio que recibe autorización oficial y directa para habilitar a estos rubros” manifestó el Jefe Comunal en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

“Entendiendo la situación económica solicitamos este permiso, pero necesitamos que todos cumplan con los protocolos de prevención ya que en caso de no cumplirse se derogará el decreto”, agregó

“Hasta el momento hay alrededor de mil montehermoseños inscriptos en el Registro Único y como es obligatorio estar anotado para poder trabajar en estos rubros, decidimos extender la inscripción para quienes aún no lo hayan hecho. A partir del 9 de mayo, quienes no se hayan inscripto o no respeten días, horarios y protocolos de prevención, podrán ser multados o sus obras clausuradas”.

Dichiara también hizo especial hincapié en que la compra de materiales e insumos deberá adquirirse solo en los comercios locales, “no se permitirá el ingreso de ningún proveedor particular ni persona que traiga este tipo de materiales”.

Este mediodía, el Intendente de Monte Hermoso confirmó también que el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, le informó en el día de ayer que en el mes de junio comenzarán los trabajos de restauración del km 608 de la Ruta Nacional 3, tras una licitación por un presupuesto aproximado de 37 millones de pesos.

“Estamos muy contentos con esta noticia y esperemos este finalizado antes del verano” expresó y agregó que aprovechó el llamado para solicitar la demarcación de la Ruta Provincial 78 de ingreso a nuestra ciudad.