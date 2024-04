La muerte de un histórico personaje de Los Simpson desata la ira de los fanáticos

La comedia de dibujos animados, Los Simpson, estrenó su 35° temporada, la cual estuvo muy marcada por la polémica. Es que los miles de fanáticos que tiene la serie en el mundo no perdonaron que muriera un histórico personaje.

En el capítulo bautizado como Cremains the Day, una escena conmocionó a los espectadores, cuando Moe abrió las puertas de su bar y, lejos de ser una de las típicas juntadas de borrachos, la tristeza invadió la taberna.

Homero notó que Larry estaba sin vida una vez que el dueño del bar echó a todos de su negocio, debido a la furia que sentía luego de que perdiera su equipo de fútbol.

A partir de ese shockeante momento, el protagonista de la serie cayó en la cuenta que, aunque compartían muchas horas juntos en el bar, no conocía profundamente a su compañero, tratándose de uno de los personajes que frecuentaba constantemente la taberna de Moe, el bar preferido de Homero.

“Los tiempos cambiaron en las nuevas temporadas”

Homero Simpson ya no estrangula a su hijo, Bart Simpson, en las nuevas temporadas de Los Simpson. A más de 30 años en la pantalla chica, el clásico estadounidense cambia una conducta típica de la dinámica familiar de estos personajes.

En el episodio “McMansion & Wife”, Homero aseguró que ya no estrangulará a Bart. Durante este capítulo, el personaje visita a su nuevo vecino Thayer y, al estrechar las manos, este hace mención sobre la fuerza del agarre de Homero; el padre de la familia Simpson respondió: “Mira, Marge, estrangular al chico valió la pena… Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

Aunque Homero estrangulando a Bart sea una imagen clásica de la serie, desde la temporada 31 estos personajes no representan esta acción. “The Winter of Our Monetized Content”, fue el episodio donde homero ahorcó a Bart por última vez.

Durante los últimos años, muchos seguidores de la serie remarcaron que este accionar de Homero hacia Bart fomentaba la violencia. Por otra parte, muchos fanáticos aseguran que esta decisión es parte de Disney, quien pretende que el contenido sea apto para toda la familia.

Esta no es la primera vez que en la serie marcan la violencia de Homero como un error. En la temporada 22, el personaje toma clases de “enriquecimiento para padres” y es estrangulado por un hombre mucho más fuerte que él. Luego de este capítulo Homero asegura que no volverá a lastimar a su hijo, sin embargo en la temporada 24 retoma su hábito.

