“Fue una carrera increíble”, afirmó Todino sobre su triunfo en la Clase 3

Germán Todino definió a su favor una carrera épica de Turismo Nacional. Junto con Jorge Barrio, fue protagonista de una definición que perdurará en el tiempo de la afición que se acercó en gran medida al Autódromo Rosario (Rosario, Santa Fe), para ser testigos de la definición del Gran Premio Paladini válido por la cuarta fecha del Campeonato 2024.

Aquel Toyota Corolla que Julián Santero condujo en la pasada temporada, hoy vuelve a ser protagonista en Clase 3. Sometido a plena exigencia, el riverense pudo controlar al piloto costero para obtener su primera victoria en el Turismo Nacional desde su debut, ocurrido el 18 de junio de 2018 en el Autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos). “Jorge Barrio me exigió durante toda la carrera; manejó increíble, pero yo estaba concentrado en ganar la carrera. Existió algún roce, algún leve toque, pero me supo respetar a posterior. No puedo decir nada de él porque tuvo códigos conmigo y eso también hizo que la carrera sea espectacular. Espero que todos hayan disfrutado de esta competencia”, expresó al respecto.

Antes del final ya conocido, se percibía que el fin de semana rosarino era rico en resultados parciales para quien se reencontró con el Turismo Nacional en el #TNenParana. El segundo puesto en la clasificación general, y la victoria en la serie, dan cuenta de ello. “Todo el fin de semana estuve bien; en la clasificación me compliqué un poco en el segundo parcial, eso quizás me dejó con la pole position como materia pendiente en esta carrera, pero en líneas generales todo funcionó como esperábamos. Con la victoria en mi haber, tendré que buscar resultados de este nivel en las próximas carreras para fortalecer mis posibilidades en disputar el campeonato”, analizó con firmeza.

La bandera a cuadros. El aplauso cerrado del público. El reconocimiento entre los rivales. Postales de un inolvidable domingo de Turismo Nacional en Rosario donde Germán Todino pudo activar el pendiente tilde de victoria que hoy lo ingresa en el listado de históricos ganadores de la Clase 3. Para ello tuvo que recorrer un largo e intenso camino, como el transitado en el autódromo santafesino tras la presión sin descanso ejercida por Jorge Barrió. Cumplió.

Fuente: LB24 / APAT.