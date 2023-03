Tuvo gemelos, no pudo reconocer cuál es cuál y fue a la policía para que los identificaran

Una mamá mendocina compartió en las redes sociales que tuvo que ir a la policía para poder identificar quién era quién de sus gemelos. Sofía Rodríguez se convirtió en mamá de Lorenzo y Valentín el pasado 6 de enero, pero al no saber cuál era cada uno por su increíble parecido, debió tomar una decisión drástica.

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió con humo Sofi Rodríguez de 24 años.

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar, “perdón voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia total y la falta de maternidad.. pero si son tan chiquitos no podés renombrarlos y fue? como resetearlos”, escribió una chica, “estoy seguro que le debe pasar a todos los que tienen gemelos, solo que no lo admiten”, “me reí porque tranquilamente como madre podría ser yo”, fueron otras de las respuestas.

La confusión comenzó cuando uno de los bebés dejó de tener una cintita identificatoria. La madre contó que una noche notó que a la cintita estaba apretando el pie de uno de sus gemelos por lo que decidió quitársela. “Una noche hace como 10 días, nos dimos cuenta que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. Se la saqué pensando que al otro día iba a saber cuál era cuál, pero no”, contó la mamá de Valentín y Lorenzo.

Sofía continuaba sin descifrar el enigma: “Les sacamos las huellas digitales, pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién”. Esta historia se volvió viral con más de 260 mil likes y casi 20 mil retweets.

“Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, continuó contando la madre de los gemelos. “Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas”, concluyó preocupada.

Fuente: Perfil