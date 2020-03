Desde España, Ángel Cappa hizo una cruda descripción de la situación

El bahiense Ángel Cappa explicó la compleja realidad que se vive por estas horas en Madrid a raíz del COVID-19 y consideró, en su charla con Infobae, que "esto es demencial".

El ex DT de River y Racing sostuvo: “Estamos encerrados en casa y sólo salimos de a uno a comprar. Lo único que abren son las farmacias y los supermercados. También los estancos para los fumadores, sino se vuelven locos”.

“Los bares, restaurantes y colegios están todos cerrados por dos semanas, en estado de alarma. Hace cinco días que no salgo de mi casa, para cuidarme. La gente sale sin barbijos. No hay actividades deportivas “, remarcó desde su casa en la capital española.

“Estamos criados en el individualismo. Hay mucha gente histérica que compra infinidad de cosas como si se terminará el mundo mañana. Ayer en una hora se llevaron toneladas de papel higiénico. Es algo demencial. Hoy, ya hay 1000 infectados más en España. Se vive con mucha paranoia. Y mucho miedo”, recalcó con voz de preocupación.

Durante su periodo de cuarentena, cuenta cómo pasa su tiempo: “Hay un hábito que hay que aprender a adquirir y lamentablemente no se contagia, que es la lectura. Aprovecho para leer y escribir mucho en estos momentos. Escucho música y veo películas. No me aburro. No tengo tiempo de aburrirme”. Y se sinceró: “Compramos en el supermercado. Yo no cocino. Lo hace mi mujer. Yo colaboro lavando los platos”.