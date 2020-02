Historia, misterio, amor y realismo mágico son los ejes sobre los cuales se centra la mayor parte de la lectura en el país. La red de lectores Alibrate presenta su ranking de los diez libros más leídos por los argentinos. A continuación, las reseñas por parte de su red de lectores.

El principito de Antoine de Saint-Exupéry

Puntuación: 8,8

"El principito nos lleva al redescubrimiento de nuestra existencia en su estado puro, de nuestras razones, nuestra consciencia y relaciones. Es un viaje que nos muestra una hermosa perspectiva de vida y nos invita a madurar, como decía Nietzsche, sin maquillajes de grandeza sino con la humildad y alegría que para muchos se han quedado olvidadas. En mi opinión, una obra maestra imperdible".

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

Puntuación: 8,9

"Este libro no se lee. Se respira, se vive, se siente. Cien años de soledad es un ser vivo que te rasga la piel, se derrama en ti y te envenena la sangre. Un parásito que anida en tu pecho. Lo leí a mis quince años. Dos décadas y media después, lo retomo y cada palabra, cada punto, cada coma me siguen dando vértigo. Cada relato de los Buendía me explota el cerebro, cargado de magia, pasión y sin sentidos. Cien años de soledad es intensidad, locura y fatalidad. Es magia al calor abrasador de la tarde. Es amar sin limites y llorar desesperadamente. Es un antes y un después".

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez

Puntuación: 8,2

"Crónica de una muerte anunciada es una de esas historias con una secuencia invertida, que comienza donde termina la historia, y de ese regreso a las causas del suceso no puedes ya salir. Una historia contada con el aliento que más tarde habría de inmortalizar su autor en Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Como siempre, García Márquez sabe llevar al lector muy adentro del alma humana, con personajes que se quedan en nuestra memoria, porque son tan reales que no se pueden olvidar".

La metamorfosis de Franz Kafka

Puntuación: 8,2

"Solo un genio como Kafka puede lograr que uno tenga ganas de llorar por una cucaracha. Hay un cuadro de Rembrandt sobre la parábola del regreso del hijo pródigo, es un juego de miradas muy expresivas, del padre que perdona, el hijo fracasado que vuelve, el hijo aplicado y resentido, el mayordomo moral. Uno lo mira y en cada personaje piensa 'ese soy yo'. En este cuento me pasó algo así, el padre, la hermana, la cucaracha: 'Ese soy yo'".

El diario de Ana Frank de Ana Frank

Puntuación: 8,2

"Este libro lo he leído varias veces desde la infancia y me parece que es clave para que lo lean nuestros hijos y próximas generaciones que no saben aún lo que fue el dolor de la guerra y el genocidio nazi. En cada página se cuela el suspenso de la cruda vida real".

El código Da Vinci de Dan Brown

Puntuación: 7,4

"Denostado por muchos y menoscabado por muchos más, pero leído por millones de personas, este libro me devolvió el placer de leer. No es alta literatura, por supuesto, pero tiene todo lo que una novela tiene que tener. Una buena trama. Mezcla historia con religión, con conspiraciones antiguas y actuales en una frenética búsqueda del tesoro, con un ritmo increíble. Después de mucho tiempo sin leer, lo empecé una mañana de vacaciones en la playa y lo terminé veinte horas más tarde. Volví a recuperar mi hábito de lectura. Y no paré más".

El túnel de Ernesto Sábato

Puntuación: 8,1

"Esta novela terriblemente criticada y elogiada es una joya de la literatura latinoamericana. El autor nos lleva por un túnel oscuro y lúgubre, que no es otro que el espacio de su mente perturbada. Desde su perspectiva todo justifica el crimen que cometió y todo es despreciable. Una visión muy surrealista de la vida. Juan Pablo Castel es un asesino que cuenta en primera persona por qué decidió matar a la única persona que, quizás, pudo entenderlo".

El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez

Puntuación: 8,6

"Si Cien años de soledad me arrastró con violencia al mundo de la literatura, esta novela fue la que consolidó mi permanencia en este universo de letras. No es una típica historia de amor, es un prodigioso relato realista-mágico que envuelve los tuétanos del lector y lo consume. La amé realmente".

La casa de los espíritus de Isabel Allende

Puntuación: 8,3

"Me encantó. La leí hace veinte años. Fue la primera novela "de adultos" que leí y me la acuerdo como si fuese hoy. Veo los personajes y escucho los diálogos. Teniendo cosas del estilo "realismo mágico" es completamente verosímil. Los personajes están tan bien descritos y creados que particularmente me generaron recuerdos muy vividos y durables. Libro que regalé a muchas personas porque cualquiera lo puede leer, aún quien no lee nunca".

El nombre de la rosa de Umberto Eco

Puntuación: 8,8

"Excelente libro. Abarca desde el desarrollo de la investigación de un crimen hasta la historia de ciertas disensiones religiosas, pasando por el retrato de la vida monástica".

Fuente: La Nación