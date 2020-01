Tiene una ONG y pide que por su cumpleaños le regalen alimentos para donar

Fernanda es la titular de la ONG Ayudenme A Ayudar, un espacio solidario que funciona en Indiada 418 (casi esquina Alberdi) y, en los últimos días, comenzó a motorizar una idea que, en caso de concretarse, será de suma utilidad para mucha gente que no logra cubrir sus necesidades básicas.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer contó que está cumpliendo años y, a modo de regalo pidió un alimento no perecedero o un juguete (para el Festival de Reyes previsto para el miércoles) a sus cinco mil amigos en Facebook y los más de dos mil que nos siguen en la fan page de la entidad benéfica.

"Hace diez años que funcionamos como tal y son unas 400 las familias a las que ayudamos", reveló en el programa "Tal Cual Es", al tiempo que agregó que: "La idea es empezar a repartir mañana mismo".

Sobre su dura juventud, contó: "Fui mamá soltera a los 15 años, crié a mis hijas viviendo en la calle. Hice como pude para amueblar mi casa. Así uno puede ver la necesidad en el otro, por eso hoy tiendo una mano; recuerdo que empecé donar lo que en mi casa no entraba".

"En Bahía Blanca hay muchas instituciones. No recibo ningún subsidio. La ayuda me llega a través de los vecinos. Hice todos los papeles, los llevé a la Municipalidad y, si bien durante años no tuve asistencia, en este primer mes del segundo mandato de Gay, fui algo más escuchada que antes", añadió.

Aquellos interesados en colaborar pueden acercarse hasta el lugar, o bien contactarse mediante las redes sociales: "Estamos dispuestos a ir a buscar la ayuda en caso de ser necesario", finalizó.