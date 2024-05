“El gobierno de Milei es inviable, se necesita un paro de 36 horas”

Néstor Conte, histórico dirigente del Partido Obrero en Bahía Blanca, se explayó en el comienzo de la jornada de paro general convocada por la CGT y describió en LA BRÚJULA 24 las razones por las cuáles la medida de fuerza debería tener un alto acatamiento, lanzando duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei.

“Este paro surge de la brutal situación que se vive en el país, la angustia de los argentinos que ven deteriorados sus ingresos, sean trabajadores activos, jubilados y desocupados. Además se han perdido puestos de trabajo. Es contradictorio lo de los sectores de comercio porque son los más vulnerables, con la caída del consumo no pueden sostener las ventas ni la producción”, refirió Conte, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y reflexionó que “pensar que el paro no puede modificar la situación de los trabajadores es tener miopía política. Se frenó la obra pública, lo que lleva a una depresión económica, con los sectores más pequeños como los más vulnerables. La burocracia sindical ha pretendido negociar los aportes a cambio de dejar pasar la reforma laboral, por eso se impone el cuadro de rebelión”.

“Se demostró con la marcha universitaria, hoy hay varios sectores que no salieron durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora aparecen porque el gobierno está recortando en los sectores más sensibles. La Ley Bases implica sumarle impuestos a los trabajadores y le quita a los que más tienen. El gobierno de Milei es inviable y se necesita un paro de 36 horas porque sino el gobierno no va a cambiar ni tomar nota de lo que está pasando”, aseveró el referente de la Izquierda, en otro segmento de la entrevista radial.

No obstante, lanzó que “como empleado bancario que he sido todo el día, al momento de hacer la caja, el circulante no va a alcanzar ni para pagar la factura de luz. Todo un sector de la economía va a la quiebra y solo sobreviven los más poderosos, aquellos que puedan bancar la crisis. No se trata de una cuestión de buena voluntad porque los que trabajamos toda la vida lo hemos hecho con mucho agrado”.

“Si no hay caja, el problema hay que resolverlo, cambiando modificaciones políticas, es ahí que el paro es una herramienta para el movimiento obrero. Quizás coincida en el diagnóstico con el que decida no parar, diferimos en cómo lo resolvemos. Por eso haremos un acto para ponerle un freno a esta forma de gobernar el país”, cerró Conte.