“Gorditaaaa”: la historia de los gitanos más famosos de TikTok

José Reyes, junto a su esposa Margarita, son miembros de la comunidad gitana de Mar del Plata. Y en el último tiempo, se han convertido en un verdadero fenómeno viral en TikTok (también en Instagram).

Sus videos, en los que muestran sus comidas familiares, se viralizan en horas y llegan a tener millones de reproducciones. Y muchos, incluso, adoptaron el saludo que ya es una marca registrada: “Gorditaaaa”.

Esta mañana, Reyes habló al respecto con el equipo del programa “Hora Pico”, que se emite por La Brújula 24. “Esto nació jugando, haciendo videos de cómo cocinamos, mi señora me preguntaba por qué lo hacía”.

“Fue un poco porque veía como crecía la familia, y a medida que pasaba el tiempo se fue haciendo todo más rápido. Los dos cocinamos, pero yo soy el que graba”, remarcó.

Y respecto de su familia, contó que “tengo cuatro pibes, tres varones y una nena, que ya son todos bastante grandes y en cualquier momento los vamos a casar”. Y comentó que “están re felices porque dicen que son famosos ahora, la gente viene y les pide fotos”.

Sobre su comunidad, además, indicó que “están sorprendidos porque nunca hubo nada parecido en el mundo”. Y apuntó que “siempre me dediqué a vender autos, a cobrar las comisiones, pero ahora me salió el tema de los videos y hay mucha gente que me llama, que quiere hacer publicaciones, me llama todo el mundo”.

“Yo trato de atender a todos, porque son muchos. Ahora estamos llegando como a 600 mil personas en las redes. En verano empecé con el TikTok y estoy sumando de 10 a 20 mil seguidores”, añadió el gitano más famoso.

Margarita, por su parte, explicó que “me gusta cocinar, limpiar, todo”. Y dijo que “ahora voy a hacer un puré con milanesas, con una buena pechuga y alguna cosita más, porque tenemos muchos niños”.

Además, sobre cómo se lleva con la fama, contó que “ayer estaba comprando las cosas y me decían que como soy famosa no iba más, me reclaman porque ya no salimos tanto”.

Acá, la nota completa realizada en el aire del programa “Hora Pico”, por La Brújula 24: