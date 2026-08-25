Buscan a un hombre ciego que está desaparecido desde hace una semana

La Policía solicita colaboración para dar con el paradero de Ariel Salgado, de 33 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de agosto.

La denuncia fue radicada este martes por su expareja, Florencia Poblete, de 25 años, quien manifestó que Salgado se retiró del domicilio de un amigo ubicado en Los Naranjos al 2000 aproximadamente y desde entonces no regresó ni volvió a mantener contacto con ella.

Según la información difundida, Salgado mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello negro y corto.

Al momento de ser visto por última vez vestía una campera blanca con detalles negros, pantalón negro y zapatillas azules.

Además, se informó que Salgado es ciego y se retiró sin su bastón ni su teléfono celular.

Personal de la Comisaría Quinta activó el protocolo de búsqueda y solicitó la colaboración de la DDI para intentar establecer su paradero.

En la causa interviene la UFIJ Nº 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.