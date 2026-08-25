Destacada C
Buscan a un hombre ciego que está desaparecido desde hace una semana
Ariel Salgado fue visto por última vez el 18 de agosto en Los Naranjos al 2000.
La Policía solicita colaboración para dar con el paradero de Ariel Salgado, de 33 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de agosto.
La denuncia fue radicada este martes por su expareja, Florencia Poblete, de 25 años, quien manifestó que Salgado se retiró del domicilio de un amigo ubicado en Los Naranjos al 2000 aproximadamente y desde entonces no regresó ni volvió a mantener contacto con ella.
Según la información difundida, Salgado mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello negro y corto.
Al momento de ser visto por última vez vestía una campera blanca con detalles negros, pantalón negro y zapatillas azules.
Además, se informó que Salgado es ciego y se retiró sin su bastón ni su teléfono celular.
Personal de la Comisaría Quinta activó el protocolo de búsqueda y solicitó la colaboración de la DDI para intentar establecer su paradero.
En la causa interviene la UFIJ Nº 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Buscan a un hombre ciego que está desaparecido desde hace una semana
Escuchas telefónicas, la clave para que caiga el alto funcionario de ARCA
Meses sin cobrar: el dramático relato de una acompañante terapéutica que reclama respuestas a IOMA
La Cámara levantó la clausura judicial de Sport Club: qué falta para que pueda reabrir
Por cuestiones de seguridad suspendieron el traslado de Del Valle a Bahía
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Condenan a seis años de cárcel a Pablo "Bombita" Dahua por el atentado a La Cámpora
-
Noticias B10 horas ago
Cayó un sujeto tras discutir con su pareja: le secuestran droga, un arma y dinero
-
Noticias A12 horas ago
Nuevo Fiat 600 Hybrid: el regreso de una leyenda, está en Bahía Automotores
-
Noticias B9 horas ago
Arrestan a peligroso delincuente con amplio prontuario: intentó huir por los techos
-
El Tiempo11 horas ago
Un martes gris y cálido de invierno: no se descartan lluvias dispersas
-
Noticias B8 horas ago
Desgarrador: "Sueño con verlo a Del Valle condenado", aseguró la hermana y abogada de la víctima
-
Noticias B12 horas ago
LLA y PRO vuelven a reunirse en Casa Rosada para reforzar su alianza
-
Espectáculos11 horas ago
La familia de Sergio Denis apelará el fallo que rechazó la indemnización