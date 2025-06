Particulares podrán importar autos nuevos y usados: qué costos tendrá la operatoria

El Gobierno permitirá a particulares importar autos nuevos y también usados en forma directa, según anticipó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. “Vamos a facilitar la importación personal de vehículos nuevos a las personas", adelantó el ministro durante una entrevista periodística. Y agregó que la medida será publicada próximamente en el Boletín Oficial. “Antes te pedían la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para homologarlo, pero si a un auto ya lo dejan andar en Europa o Estados Unidos, vamos a presumir que acá va a funcionar también”, explicó en el streaming Neura.

Con respecto a la modalidad que permitirá importar en forma directa, el ministro dijo que se le va a pedir al particular una especie de VTV para poder circular por el país si el auto llegara a ingresar con alguna configuración diferente a la que se usa en Argentina. Esto sería para los vehículos nuevos.

Sturzenegger anticipó, además, que se está analizando ampliar las posibilidades para la importación de vehículos usados, que hoy solo está permitido en el caso de autos clásicos o de repatriación. En las últimas semanas, se produjo un choque entre el Ministerio de Economía y las automotrices locales por el precio de los automóviles.

El dato más relevante para los interesados en importar un auto por su cuenta es el costo total de la operación. Si bien la medida promete una simplificación administrativa, los números demuestran que el ahorro no necesariamente será significativo.

Los costos de la operatoria

En el caso de vehículos importados desde fuera del Mercosur o México (extra zona), el cálculo comienza con el precio FOB, es decir, el valor del auto puesto en el puerto de origen. A eso se deben sumar USD 2.500 de flete y seguro, un 35% de arancel de importación, una tasa estadística del 3%, USD 1.000 en logística local, y cerca de un 10% en impuestos como Ingresos Brutos, Ganancias, tasas provinciales y municipales, además del IVA del 21%.

Si un auto cuesta USD 15.000 FOB, el valor final en Argentina ronda los USD 45.000 bajo el sistema tradicional. En el caso de que ese auto forme parte del cupo de 50.000 unidades híbridas o eléctricas sin aranceles, el costo bajaría a unos USD 36.000.

Cuando el trámite lo realiza un particular, algunos gastos se reducen: no hay margen de ganancia del importador ni del concesionario. Sin embargo, otros ítems encarecen la operación. Las fábricas no venden autos a consumidores individuales, por lo que el comprador debe acudir a un concesionario en el país de origen, lo que eleva el precio de partida.

Además, el flete y el seguro también resultan más caros porque se gestiona una sola unidad, no un lote. Así, un vehículo que un importador oficial consigue por USD 15.000 FOB, le puede costar a un particular al menos USD 20.000. Con los demás cargos incluidos, el valor total se ubica entre USD 40.000 y USD 45.000.

Con información de Clarín