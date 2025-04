Sub 17: Argentina goleó 5-0 a Perú y encaminó su clasificación en el Sudamericano

La Selección Argentina está en un momento fantástico. No solo por la Scaloneta, que viene de golear 4-1 a Brasil en una de las exhibiciones más grande de la historia de la Mayor, sino también por las juveniles. Con Diego Placente a cargo de la Sub 20 y la Sub 17, los pibes de la Albiceleste siguen una línea, una manera de jugar, un estilo propio que se impone en Sudamérica y que quiere seguir dando la vuelta al mundo.

En Montería, la Selección Sub 17 arrasó con Perú, lo goleó 5-0 (y pudieron ser siete, ocho o nueve) y dejó en claro que es claro candidato en el Sudamericano de Colombia, a pesar del tropiezo inicial.

Tras la derrota ante Chile y la victoria sobre Paraguay, la Albiceleste dominó todas las fases del juego y desdibujó a la Albirroja, consolidando su crecimiento en el torneo y dejando en claro que llegará a la última jornada con viento en popa.

Con información de Olé