Video: Manes tuvo un tenso cruce con Santiago Caputo y denunció golpes

La lectura del discurso que el Presidente Javier Milei brindó en la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación ayer sábado sufrió una interrupción inesperada, luego de que anticipara que buscará acelerar los cargos vacantes que hay en la Justicia. Mientras que el oficialismo apoyó la medida con aplausos, el diputado radical Facundo Manes lo cuestionó al enseñarle la Constitución Nacional y recordarle que había nombrado jueces por decreto. “Leela, Manes”, retrucó el jefe de Estado.

Después de que deslizara la posibilidad de implementar cambios en el Poder Judicial, el clima se tensó en la zona de las bancas, cuando el legislador y médico levantara un libro de la Constitución Nacional a modo de repudio. Manes primero se lo enseñó al mandatario, para luego apuntar contra el integrante del tridente de hierro, Santiago Caputo, quien se encontraba en uno de los palcos del recinto.

Mientras que el asesor solo se limitó a asentir con la cabeza a la provocación del radical, Milei decidió confrontarlo frente al resto de los presentes. “Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Leela bien”, retrucó al quitarse los lentes y dirigirse directamente hacia él.

Acto seguido, se escucharon los aplausos por parte del oficialismo. Aunque todo no quedó ahí, ya que el jefe de Estado redobló la apuesta al apuntar: “Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”.

“Manes, te falta mucha teoría política. No podes confundir kirchneristas con libertarios”, sentenció Milei. A la vez que la vicepresidente, Victoria Villarruel, pidió silencio en el recinto durante la lectura del discurso, el presidente concluyó con una frase contundente: “Te falta mucha lectura, Manes”.

Aunque desde la transmisión oficial no se llegaba a distinguir el mensaje de los gritos hacia el presidente, se trataban de las críticas de Manes y el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, respecto a la intención de agravar todas las penas ya establecidas.

Juliano le preguntó dos veces si la medida también regiría para las causas por estafas virtuales, en referencia al caso de la criptomoneda $LIBRA, lo que agitó al palco libertario. “Bajo y te cago a trompadas”, le gritó el legislador bonaerense Agustín Romo, mientras que Santiago Caputo instó a Manes a mirarlo a los ojos. En respuesta, el médico se dio vuelta y volvió a enseñar la Constitución Nacional.

El grave incidente con Caputo

Pese a que todo parecía haber sido un cruce político como otros tantos se han visto en el Palacio Legislativo, la situación escaló apenas finalizó la Asamblea Legislativa. En el momento que todos los presentes comenzaron a retirarse, el diputado tuvo una fuerte discusión con el asesor.

Según se pudo observar, ambos se gritaron desde los sitios que ocuparon durante el evento, hasta que se encontraron en uno de los pasillos del Congreso y tuvieron que separarlos.

Entre los testigos, también se encontraba el libertario Fran Fijap, quien logró captar con un celular el momento en el que Manes y Caputo acercaron sus rostros para seguir con la discusión. En un breve instante, se vio como el asesor tomó al diputado por el cuello, pero la grabación se frenó de repente.

Poco después, Manes habló con los medios de prensa presentes para aclarar lo que había sucedido, tanto en la cámara como en los pasillos del recinto legislativo. “Yo estaba charlando con una periodista de Clarín y vino Caputo. Me amenaza otra vez”, contó al indicar que el primer amedrentamiento habría ocurrido apenas finalizó el acto oficial.

“Ya vas a escuchar de mí, no puedo creer lo que hiciste”, citó el radical, para luego contar que le preguntó si no pensaban abordar el tema de la criptomoneda $LIBRA. Fue en ese instante, que Manes confirmó: “Vino alguien y me pegó dos piñas”, al hacer la mímica de que el ataque habría venido por la espalda. Aunque no pudo identificar a la persona, afirmó que no se había tratado de Caputo.

“Fue alguien del entorno de Caputo, el que vino con Caputo me pegó”, apuntó el médico, para luego denunciar: “Si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados es un vandalismo total”. Y profundizó las críticas contra el Gobierno: “Si hay algo que es Milei es casta, vino a combatir la casta y se convirtió en la casta”.

Allegados al asesor presidencial reconocieron que hubo un altercado luego del discurso de Milei y dijeron que no sabían si hubo una agresión física. “Desconocemos si otra persona le pegó a Manes, pero Santiago seguro no fue”, dijeron.

Luego de que el episodio fuera controlado, el diputado se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el líder del bloque libertario, Gabirel Bornoroni, y el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, en donde se hizo un pedido para acceder a las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad del Congreso.

Con motivo de los incidentes, Manes confirmó que realizaría la denuncia correspondiente. Juliano se presentó en la comisaría de la Cámara de Diputados, para poder presentar los cargos por “violencia y amenazas”. Desde el sector de Seguridad del recinto informaron que las grabaciones estarán disponibles a partir de mañana.

“Pedimos los videos para determinar quién fue el que le pegó, las amenazas fueron de Santiago Caputo”, explicó Juliano sobre el material que conformaría la causa, para luego considerar que el hecho fue “dramático”. Y agregó: “Es una locura lo que estamos viviendo, el perder la cabeza porque opinas y pensas distinto”.

De la misma manera, criticó el tratamiento que tuvo la prensa al no poder estar presente en el recinto. “Ahora entendemos porque los habían corrido a ustedes, porque no quería que estén en los pasillos del Congreso haciendo lo que hacen a diario”, acusó el presidente del bloque de Democracia para Siempre.

A la vez que planteó la posibilidad de que se agravara la carátula de la causa porque “fueron de un funcionario público a otro funcionario público”, indicó que todavía restaba que le tomaran declaración los agentes de la Policía Federal que se encontraban en el recinto.

