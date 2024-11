"Me la mandé, soy un pelotudo", dijo el hombre que chocó borracho en silla de ruedas

Alfredo Leiva conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, horas después de lo sucedido en la noche del sábado, cuando a bordo de su moto adaptada que usa producto de su discapacidad, embistió a un auto que estaba estacionado en Martín Gil y Chaco, bajo los efectos del alcohol.

"Acá estoy, en reposo obligado, pasando por un momento difícil. Hace un mes y medio perdí a mi hija y esto es producto de eso, me la mandé, soy un pelotudo. No pensé que iba a terminar así. La moto me fallaba, se le trabó el acelerador y no pude controlarme", mencionó Leiva, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, comentó que "cuando me di cuenta tenía el auto encima. Soy de andar despacito porque la moto hace tiempo que no funciona bien".

"La uso para trabajar, mucha gente me tiene cariño y me da laburo. Hago cadetería. Tengo a mi mamá postrada con Alzheimer, se alimenta a nivel nasogástrico y trato de ayudar a mi papá, que ahora está atendiendo a ella y a mi. Escuchaba al juez de Faltas y tenía razón. Me tengo que hacer cargo, la cadetería no la podré llevar a cabo a raíz de esto", aseveró, en otro tramo de la nota radial.

Por último, Leiva infirió: "Tengo un raspón en la cabeza y algunos dolores en otras partes del cuerpo. No tengo computadora ni Internet, solo tengo una pensión de 43 mil pesos por mes. Con la silla de ruedas no puedo hacer más de 100 metros, la columna y los hombros no me dan más. Mi discapacidad se manifestó cuando tenía un año y dos meses por una poliomielitis".