“Tato” Young tras ser operado de un aneurisma: “Toqué la muerte de cerca”

A través de las redes sociales, el periodista Gerardo “Tato” Young rompió el silencio a dos meses de haber sufrido un aneurisma y dejó un conmovedor mensaje: contó que estuvo al borde de la muerte.

“En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca”, reflexionó, en un hilo de X.

El periodista no escribía en sus redes sociales desde el 10 de septiembre, días antes de haber sufrido un aneurisma por el que fue operado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad.

“Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta”, expuso el comunicador.

Luego le agradeció a los médicos, a su familia y “a la suerte” por haberlo ayudado, como también “al deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía”.

Young expresó en el último mensaje que compartió que su experiencia fue brutal. “Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca”, cerró.

El periodista, nacido en 1972, tiene amplio un reconocimiento por sus investigaciones en el diario Clarín y por sus libros en los que trató temas de corrupción, espionaje y política. Inició su carrera en los medios gráficos para luego pasar al mundo de la radio y la TV. Actualmente, se desempeña en Radio Mitre como conductor de Volviendo a casa, de lunes a viernes, de 19 a 21.

Escribió en 2006 su primer libro: SIDE, la Argentina secreta, en el que profundizó por primera vez en la historia de la Secretaría de Inteligencia del Estado. También fue autor de Negro contra Blanco, Mujeres casi Perfectas, Código Stiuso, El libro negro de la Justicia y Los Horribles.

En su extensa trayectoria, recibió numerosos reconocimientos por su trabajo periodístico tales como el de la fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y en el 2012 le dieron el Premio Rey de España por su participación en un contenido multimedia sobre los juicios contra los militares.

Fuente: TN