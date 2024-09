Habló el padre que agredió a un docente: “Estoy arrepentido, pero la escuela no me dio solución”

Víctor, el padre del estudiante de la Escuela Nº 34 que agredió a un docente, aseguró que está arrepentido de lo que hizo, pero que la escuela no le da solución y ahora irá a la Justicia para denunciar al docente.

“Yo estoy arrepentido de lo que hice, estoy muy arrepentido. Lo hablé con mi hijo, pero en la escuela no nos dieron solución del caso. Lo que yo hice está remal, pero este profesor que tiene dos meses que lo viene tratando mal”, aseguró en exclusiva en La Brújula 24 TV.

Víctor quedó en libertad este martes luego de pasar un día detenido. Se le acusa de lesiones leves ocasionadas al profesor de Educación Física, quien según su versión habría maltratado durante los últimos dos meses a su hijo y otros alumnos.

“Quiero pedir disculpas por el mal momento que le hice pasar a los chicos y a sus padres, por la situación que pasó”, agregó el padre y sumó que “hace dos meses a mi hijo y al grupo de compañeros los viene tratando mal”.

Víctor relató que el miércoles fue la gota que rebasó el vaso: “Mi hijo salió de la escuela y yo lo noté mal y me dijo que el profesor de Educación Física, tras chocar contra un compañero, lo llamó ‘gordo, chancho, si te caés de vuelta encima de tu compañero lo vas a matar, pesás como una bomba atómica'”.

El padre dijo que esas palabras habrían desencadenado una fuerte reacción emocional en el chico de 10 años, quien “lloró toda la noche del sábado y el domingo también lloraba, porque no quería ir a la escuela, porque tenía educación física ese día”.

Los padres del estudiante habían ido el viernes a la escuela y firmaron un acta. El lunes volvieron para hablar con la directora, pero aseguran que no les dio ninguna respuesta.

“Cuando abrieron la puerta (de la Escuela), mi hijo estaba llorando, mi señora llorando, la directora no hizo nada. Entonces yo entré a la escuela y de la desesperación lo vi en el patio, le pregunté si era él y lo agarré del cogote y le dije que a mi hijo no tenía que decirle lo que dijo, dos maestras nos separaron y llamaron a la policía”, relató y afirmó que no lo golpeó.

“Yo no estoy mintiendo, eso es lo que dijo mi hijo (…) el profesor me lo está discriminando y le está haciendo bullying”, agregó y aseguró que hay un grupo de WhatsApp de los padres donde se quejan del docente.

Víctor dijo que quiere “que este profesor Bruno Gabriel Bechet, le pida disculpas a mi hijo y que no se esconda. Yo lo único que yo quiero para que mi hijo se quede tranquilo”.

El padre se quebró al contar que su hijo está preguntando qué puede comer y qué no para no subir de peso y que ahora lo llevará a un psicólogo. “En la escuela nunca se preocuparon de hablar con él. No quiere ir a la escuela, cada vez que me acuerdo de lo que le dijeron me pongo mal. ¿En el lugar de mi hijo quién se pone? La directora no se puso en su lugar, lo están escondiendo al profesor y a mi hijo no lo han buscado”.