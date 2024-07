Con gol del bahiense Pizzini, Vélez venció 2 a 0 al Ferroviario

Triunfo soberbio de Vélez. No particularmente en lo que respecta al juego, sino por las formas, las circunstancias y la necesidad de Central Córdoba. En Santiago del Estero, ganó por 2 a 0 con un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo.

El Fortín dominó en los primeros minutos y tuvo varias chances para abrir el marcador, pero llegó al primer gol tras un error de la defensa de Central Córdoba y de a poco se apagó. La necesidad y búsqueda del local se hicieron presentes tras el tanto de Braian Romero, pero una vez más no alcanzó para torcer el resultado.

El Ferroviario sigue mostrando sus grandes falencias: la contundencia y el desorden defensivo. Claro, porque el equipo de Lucas González genera situaciones pero no tiene la precisión suficiente como para transformarlas en gol. Y sumado a esa condición, los errores individuales terminan provocando lo que el rival a veces no puede. No por nada, el conjunto santiagueño es el equipo que más goles recibió en el torneo.

A la necesidad e insistencia del local, Vélez sumó una complicación apenas iniciado el complemento: la expulsión de Mammana. De forma obligada, el Fortín se replegó y quedó sumido a una contra que pueda permitirle extender el marcador. Y esa contra deseada llegó, porque tras una gran combinación por el sector izquierdo, el bahiense Pizzini definió dentro del área y sentenció el partido a falta de 20 minutos para el final.

Pese a las variantes que metió González, el segundo tanto desconcertó totalmente al local. Toda aquella iniciativa incrustada tras quedar con un hombre de más, se esfumó cuando el resultado le quedó más lejos. Mantuvo la posesión, insinuó con alguna jugada, pero quedó anímicamente abatido e incapacitado de, por lo menos, descontar.

La contundencia que le faltó a Central Córdoba, le sobró a Vélez. Los de Quinteros no brillaron, pero sacaron su tercer triunfo consecutivo y treparon al cuarto puesto de la tabla de posiciones, a cuatro puntos de la cima. Como para entusiasmarse.

Fuente: Olé