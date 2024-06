Mauricio Dayub palpitó la llegada de “El Amateur” a Bahía Blanca

El próximo sábado 29 de junio a las 21 en el Don Bosco Teatro se pondrá en escena la genial obra “El Amateur, segunda vuelta”, escrita y protagonizada por Mauricio Dayub, quien comparte las tablas con Gustavo Luppi y dirigida por Luis Romero.

El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de la puesta en escena.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Dayub sostuvo que “El Amateur es un poco el resultado de un logro personal muy fuerte y potente que nos permite vislumbrar el logro colectivo. Escribí la obra en mis años complicados, cuando me costaba desarrollar mi vocación y ser advertido por los demás”.

“Una noche volví a casa y me acordé de alguien que tenía que batir un récord mundial pedaleando cinco días seguidos. En esos días tenía mucha incertidumbre, dudando de mis condiciones profesionales. Nunca pensé que ese trabajo de levantarme a las 6 de la mañana iba a ser la bisagra, el espectáculo con el que logré cambiar la mirada hacia mi. Se hizo una versión cinematográfica, con un libro y una historieta, permitiéndome viajar a otros países”, resaltó en otro tramo de la nota radial.

Por último, destacó que “con ese pudor de alguien que no estudió me senté a escribir. El personaje no se parece en nada a mi, pero me representa por completo, tal como me dijo un amigo”.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Uno, haciendo click acá.