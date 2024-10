Emiten nueva alerta por tormentas para Bahía: qué se espera para las próximas horas

Las últimas horas de este miércoles estarán marcadas por la presencia de tormentas sobre la ciudad, con dos momentos de distinta intensidad, de acuerdo con el pronóstico de Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24.

El experto señaló que un primer foco de lluvias llegará antes de la noche con eventos dispersos y de poca intensidad. Luego de una breve mejora, llegará una lluvia de mayor duración y por la cual se emitió una alerta desde el Sistema Meteorológico Nacional (SNM).

De Benedictis aseguró que las precipitaciones se extenderán hasta la mañana del jueves, con mayor fuerza durante la madrugada. Detalló que es un fenómeno que puede venir acompañado por ráfagas y tal vez granizo.

Desde el SMN emitieron una alerta de corto plazo y una alerta naranja. Señalaron que Bahía Blanca y la región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma local.

Las recomendaciones ante esta situación del tiempo en la ciudad son las siguientes:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.