Bahía une fuerzas para retener el proyecto de GNL

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca realizó una reunión extraordinaria ampliada de Directorio, junto a los sectores productivos, académicos, gremiales y políticos con el propósito de poner en valor a Bahía Blanca como locación para el emplazamiento del megaproyecto impulsado por YPF junto a la empresa Petronas, para la exportación de gas natural licuado. La iniciativa, en línea con otras gestiones que se están llevando a cabo, surge luego de conocerse la idea un “plan canje” entre el Gobierno y Río Negro, para que éstos últimos puedan cobijar en uno de sus puertos la millonaria inversión malaya y, a cambio, los legisladores de esa provincia voten la Ley Bases.

Cabe destacar que YPF y Petronas realizaron estudios técnicos, económicos, marítimos, de suelo y ambientales, que permitieron determinar la forma de viabilizar el proyecto, haciéndolo competitivo a nivel internacional, en nuestra ciudad.

La compañía nacional de petróleo y la firma de gas malaya firmaron durante el 2022 un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto para liderar un proyecto integrado de GNL en Argentina que abarca el desarrollo de los recursos de gas no convencional de Vaca Muerta y la construcción de plantas de licuefacción de gas natural para producir hasta 25 millones de toneladas por año, que serán exportadas al mercado global. El proyecto incluye el diseño y la construcción de un gasoducto dedicado, el cual duplicará la capacidad total actual de la Argentina, más las instalaciones portuarias y complementarias requeridas.

Federico Susbielles, intendente municipal explicó: “El mejor interés para la Argentina es emplazar la planta en una ciudad donde hay infraestructura, ventajas logísticas, donde está el enclave industrial, los recursos humanos generados. Argentina no está en condiciones de mal orientar sus recursos. Entendemos que hay un esquema de complementariedad con las provincias de la Patagonia, nos sentimos patagónicos, queremos trabajar con las provincias. Vaca Muerta tiene el 10% de su capacidad de explotación en proceso, hay lugar para todos. En este momento es una discusión que no tiene razón de ser y no hay que apresurase a conjeturar”.

Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión declaró: “El Puerto de Bahía Blanca, junto a su directorio, decidió convocar a los sectores productivos, empresarios, académicos, políticos y gremiales por un proyecto que nos convoca, es muy importante para la ciudad y toda la región e impacta en nuestro futuro”.

“El Proyecto GNL es estratégico para el país: permitirá aprovechar los recursos de Vaca Muerta y generar un gigantesco impacto positivo en la economía argentina, creando miles de empleos, incorporando tecnologías de última generación, y conectando a la Argentina con los principales centros de desarrollo del mundo”, agregó.

De la reunión extraordinaria ampliada participaron: el intendente municipal, Federico Susbielles, las y los legisladores bonaerenses por la sexta sección, los bloques de concejales, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, y representantes de la bolsa de comercio, Corporación de Comercio, industria y Servicios, Bolsa de Cereales, Cámara permisionarios y concesionarios, APYME, Cámara Construcción, Asociación de Ganaderos, Cámara Portuaria, UNS, UTN, UPSO, la CGT, el Intendente Coronel Rosales, Zona Franca, Presidente Consorcio de Gestión del Puerto de Rosales.