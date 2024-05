La columna de la Ubfal: vuelve la ficción a Telefé con Sebastián Ortega

Laura Ubfal, la que más sabe del mundo del espectáculo, desmenuzó los aspectos más salientes de la farándula nacional, como parte de su espacio diario dentro del programa “Hora Pico”.

“Vuelve la ficción a Telefé, algo que provoca alegría. Se presentó la programación de lo que resta de 2024 y parte del año próximo. Estuvo Susana Giménez, también Marley y Juan Pablo Varsky que estuvieron exhibiendo la cobertura de la Copa América. Pero el dato fue que Sebastián Ortega lanzó lo que se llamará ‘El Extraño de Pelo Largo'”.

👑🔵🟢🔴📺@Su_Gimenez e Iván de Pineda en el upfront 2024 de @telefe !!

Vuelve la diva! pic.twitter.com/3d3koZYjMX — Guille Barrios🌈 (@OkGuilleBarrios) May 8, 2024

“En las últimas horas me llamaron desde Miami para contarme que Luli Salazar tiene una relación amorosa con un amigo de la China Suárez. Pero luego ambos desmienten ese rumor. Luego, también me tocó contar que Barbie Simons tiene nueva pareja. Ella me llamó para aclarar que si bien él es empresario, no es millonario como trascendió”.

“Existe mucho ruido en redes con la presencia el próximo domingo de Jey Mammon en lo que será el regreso de Juana Viale a los almuerzos. Será la producción la que deberá hablar al respecto. Cabe recordar que él estará al frente de un programa en la señal Net TV. Siempre quedará una sombra porque nunca hubo un juicio que juzgue su conducta”.

