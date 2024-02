Soy Rada también apoya a Lali Espósito en la polémica con Milei

El presidente Javier Milei volvió a dedicar fuertes contra la artista Lali Espósito y fueron varios los artistas -entre ellos algunos bahienses- que se sumaron a defenderla. “Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’, cobraron de la del Estado. Pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre…dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza”, había dicho Milei.

Tras la entrevista, Milei siguió con la pelea pública en redes sociales, donde retuitó y le dio like a varios mensajes que apoyaban sus dichos, y hasta acusó a la artista de no cantar en vivo en sus shows. Además, durante una nota en Radio La Red redobló su apuesta contra la artista: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado”, dijo.

Los respaldos a la artista

Tras las nuevas críticas de Milei, fueron varias las personalidades de los medios y de la cultura las que le brindaron su apoyo. Entre ellas, Ricardo Mollo, Martín Lousteau, Pablo Moyano y Daniel Grinbank. Entre los bahienses se destaca el respaldo de Abel Pintos y Soy Rada, quien hizo pública su opinión a través de un tuit en X (ex Twitter).

En contra totalmente del hostigamiento y persecución a los artistas! Del lado de @lalioficial siempre!! — Agustín Aristarán (@Soy_Rada) February 15, 2024

“En contra totalmente del hostigamiento y persecución a los artistas! Del lado de @lalioficial siempre!!”, escribió Agustín Aristarán, conocido en el mundo del espectáculo como Soy Rada.

Con información de DIB / LB24