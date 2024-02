Lali Espósito contestó a las críticas en el Cosquín Rock: “Para los antipatria”

En el vibrante escenario del Cosquín Rock, la cantante Lali Espósito brilló más que nunca. En medio de la música y la emoción, la artista no solo deleitó a su público con su show, sino que también aprovechó la oportunidad para abordar críticas recientes, luego de que Javier Milei reposteara la publicación de un usuario cuestionando su participación en ese festival.

Antes de iniciar uno de los temas de su repertorio, la ex Casi Ángeles dedicó unos minutos a realizar una reflexión que levantó en varios ocasiones a su público. “Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy”, comenzó.

“Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás”, enfatizó, provocando la primera ovación de su gente.

Luego, completó: “Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria… Todos”.

Lali Espósito en Cosquín Rock: "Esta unión que genera el arte, la música, la cultura nadie nos lo va a sacar jamás". pic.twitter.com/j7yVzHAXYh — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) February 11, 2024



En otro tramo de su show, la artista que recientemente confirmó su romance con Pedro Rosemblat también le cambió la letra a una de sus canciones. “Que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado”, reza la versión original de “Quiénes son?”.

"Que si bebo, que si vivo del Estado"



Luego de que Javier Milei apuntara contra el Cosquín Rock y la participación de Lali en el evento, la cantante le cambió la letra a uno de sus versos de 'Quiénes son?'.pic.twitter.com/EPNj4lD5mG — Corta 🏆 (@somoscorta) February 11, 2024



Pero esta noche, Lali cantó “que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado”, llevándose una ovación de la gente.