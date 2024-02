“El Presidente no debería perseguir al que piensa diferente”

Luego de la polémica, Agustín Aristarán, popularmente conocido como Soy Rada, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, respecto de su apoyo a Lali Espósito.

Tiene que ver con lo ocurrido días atrás, cuando el propio presidente Javier Milei cruzó a la popular actriz y cantante con fuertes acusaciones. El bahiense fue uno de los tantos artistas que se mostraron a favor de Lali. Y eso también le ocasionó algunas críticas, en especial en las redes sociales.

En contra totalmente del hostigamiento y persecución a los artistas! Del lado de @lalioficial siempre!! — Agustín Aristarán (@Soy_Rada) February 15, 2024

“Yo la banco de siempre y sobre todo en esta situación donde un Jefe de Estado se pone a bardear o a pelearse con una artista o cualquier persona, me parece ridículo”, expuso.

Y agregó: “La forma con la que encaró la discusión también me parece ridícula. Estamos hablando de un Presidente, que tiene que ocuparse de perseguir otras cosas, no a quien piensa de manera diferente”.

“Con semejante cantidad de quilombos, me parece que tiene que ocuparse de otra cosa. En un día likeó más de 600 publicaciones. El Presidente debe tener una agenda bastante ajetreada, me parece. Y poner la cultura y el arte en ese lugar, de demonizarlo desde el gobierno, o ponerlos como culpable de la pobreza, me parece ridículo”, añadió.

Escuchá la nota completa:

Más frases de Soy Rada el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Hay un montón de cosas que acomodar, pero poner a la cultura en lugar de culpable de la pobreza en el norte argentino porque un artista haya estado en un festival provincial, es ridículo. Ahora cualquier cosa que se tira en las redes puede hacer estragos, creo que deberían ser más cautelosos”.

“Después del tuit recibí mucho apoyo y mucha bronca, de gente diciéndome ‘me decepcionaste’, ‘pensé que eras diferente’. Yo siempre lo hago con mucho respecto, pero igual empiezan a bardear. Me decían que me quedé con la plata del gobierno, cosas que están fuera de la verdad”.

“Cuando me manifesté a favor del aborto, de la revolución feminista en su primera ola, cuando me manifesté en contra de lo que votó la mayoría, que igual lo respeto, siempre lo hago con respeto y con cautela. Es algo que no lo puedo no hacer, yo no soy de los que están en el medio y más politizados. Elegí este camino para no meterme tanto, porque tampoco tengo un backup. Pero mi reflexión es que no puedo dejar de hacerlo, no me es indiferente lo que pasa”.

“Estoy muy feliz con todo lo que me viene pasando a nivel personal y profesional, por eso estoy superagradecido a todos los que me apoyan desde el primer momento”.