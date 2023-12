Califican al prófugo Carrillo como de “máxima peligrosidad”

Toda la Policía bahiense busca intensamente a Roque Damián Carrillo, el sujeto que esta mañana se tiroteó con personal de la DDI que se aprestaba a detenerlo por su presunta intervención en un crimen narco. Se trata del ladrón que en 2013 había intentado matar a un jefe policial en el barrio Thompson. Esta mañana, Carrillo iba a ser detenido por el crimen de “El Oreja” Silva y usó a un tío como escudo humano para huir.

Una fuente de la investigación, al ser consultada por la redacción de La Brújula 24, se refirió al perfil de este delincuente, describiéndolo como “pesado y frío”. “Este es de esos que te hacen la entradera en la casa y toca a tu señora; no le importa nada”, dijo el vocero.

“Mirá si será peligroso que no le dio tiempo al personal de la DDI y le tiró tres tiros así nomás. Decí que tiene panel balístico que si no, los mata. Usó una pistola 9 milímetros con munición encamisada tronco cónica. Ese proyectil no traspasa el chaleco pero, que te rompe una costilla, eso es seguro”, precisó.

La fuente dijo que en su momento se vinculaba a Roque Damián Carrillo con los Vidal Ríos, señalados como líderes de una organización narco. “Carrillo tiene cualquier cantidad de causas y debería tener penas para cumplir por más de veinte años. No se explica qué hacía libre”, finalizó el vocero.

El enfrentamiento armado de este martes generó alarma en el vecindario, tal como lo dijo una testigo a este medio.

Por cuestiones de protocolo, las pericias del caso quedaron en manos de personal de la Policía Federal y la causa la lleva adelante la Fiscal Marina Lara.