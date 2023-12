“Carrillo era un sujeto de alta peligrosidad y no iba a entregarse”

Sebastián Toarmina, titular de la jefatura de la Delegación Departamental de Investigaciones, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, el día después de que fuera ultimado Roque Damián Carrillo, un peligroso delincuente con un frondoso prontuario que era intensamente buscado por el crimen de Juan “El Oreja” Silva y que horas antes de su muerte se había tiroteado con la Policía.

“Hace más de un mes que estamos haciendo tareas inherentes a la investigación plena. Como resultado de eso, conocíamos tres o cuatro domicilios que Carrillos frecuentaba y personal de esta fuerza realizaba guardias encubiertas en autos particulares. Fue un gran trabajo en equipo, por lo que el día de ayer, personal se encontró con él en la vereda de la casa del tío”, señaló Toarmina, en el programa “Bahía Hoy”.

Luego, prosiguió con el relato de la crónica de los hechos: “Al notar la presencia del móvil marca Toyota, esgrimió el arma de fuego y empezó a disparar. Con la otra mano puso a su familiar como escudo. Uno de los disparos pegó en el borde del vidrio del vehículo y de milagro no tengo un personal herido. Son situaciones a las que no estamos acostumbrados. Era una persona de alta peligrosidad y que no iba a entregarse”.

“Tenía antecedentes muy frondosos por entraderas y robos de cajas fuertes. Quiero destacar la dedicación y la valentía del personal de la DDI, todos sabían que se iban a enfrentar a los tiros. Esta persona iba a comenzar a disparar cuando se viera complicado. Di la instrucción de que todos tengan colocado el chaleco antibalas”, afirmó, en otro segmento de la entrevista radial.

Inmediatamente, aseveró que “hubo un llamado al 911 delatando que un masculino había ingresado armado a una vivienda, el personal estaba muy cerca y cuando se presenta, un efectivo se sube al techo y otros cinco quedan en la parte delantera de la casa. Donde denota la presencia de la policía, Carrillo realizó diez disparos, luego de que logró destrabar el arma siguió disparando”.

“Cuando sale corriendo de la vivienda, la perspectiva no cubría al personal, el cual queda al descubierto, es por eso que lo abatieron para repeler el ataque. La Policía Local nos brindó apoyo, no hubo gran cantidad de disparos del personal policial. Él no dejó de disparar en ningún momento, era su cubierta de fuego, eran mis uniformados o él, la distancia era muy corta, de dos o tres metros”, recalcó Toarmina.

Y ponderó: “El trabajo en equipo fue fundamental. Carrillo usaba munición encamisada en los proyectiles 9 mm. con un poder atroz. Ayer sabíamos que esto iba a terminar mal y tenía temor por mi gente. Hubo un excelente trabajo investigativo. Le dimos mucha importancia a este tema, sabíamos de su paradero y que era muy peligroso, que no se iba a entregar. Una persona de civil no va a encarar a un sujeto de estos, cuando esta gente se siente observada se da cuenta que es un efectivo. Los vecinos les tienen terror a esta clase de delincuentes por las represalias”.

“Carrillo se crió en el Barrio Gris, conoce a la perfección la zona y no tenía problemas de meterse en un domicilio. Ayer a la mañana empezó a correr por los patios y cuando ganó la calle, frenó a un conductor y a punta de pistola le pidió que lo saque del lugar. Estaba dispuesto a cualquier cosa, ayer mató a un perro que, asustado, le mordió la pierna”, lamentó el comisario.

Al cierre, sostuvo que “además del arma corta no tenía otra pistola y cuando se fue del domicilio se le secuestró casi un kilo de cocaína que tenía en su poder, algo que supone mucho dinero. Vivir el momento es terrorífico, cada detonación de un arma de fuego es tremenda. Imagínense que realizó 14 disparos. En Bahía Blanca no estamos acostumbrados a esta clase de hechos”.