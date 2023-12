“Fue una noche movida, pero no tuvimos grandes incidentes”

El titular de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata de la comuna, Federico Montero, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24, respecto de lo que dejó la Nochebuena en la ciudad.

Primero, el funcionario recordó que “teníamos una alerta del Servicio Meteorológico Nacional que hablaba de lluvias y vientos, pero más que nada nos afligía el tema del viento. El Intendente ayer constituyó el Comité de Crisis en Defensa Civil para poder responder en el momento, pero afortunadamente la tormenta pasó por arriba de la ciudad y no tuvimos esta inclemencia que nos hubiese afectado bastante, porque después del sábado pasado quedaron muchas cuestiones por subsanar”.

Luego, en relación con los distintos operativos de seguridad desarrollados durante la madrugada, comentó que “lo que hicimos fue, con el Comisario Mayor Gonzalo Bezos, Martín Pacheco y Ornela Scarano, fue recorrer un poco los puntos que considerábamos que podían llegar a tener mayor circulación y no vimos un gran movimiento vehicular comparado con otros años. Pero sí vimos, como habíamos previsto, que en Cuyo y Rosario se juntaron más de tres mil personas, en su mayoría jóvenes”.

“Habíamos armado un operativo en ese lugar, con personal de las distintas comisarías, Infantería y Caballería. Lógicamente, eso nos hizo tener un punto de control permanente, para que los jóvenes no sufran ningún tipo de evento adverso, ya que los espacios públicos están muy afectados”, consideró.

Y dijo que “en una semana no se pudo quitar el peligro de todos los lugares, porque lo que pasó por Bahía Blanca fue de gran magnitud. No sé si comprendemos lo que la ciudad ha vivido, pero no podemos estar en la cabeza de los jóvenes que decidieron ir a esos lugares. Eso complicó un poco todo, porque había mucha gente caminando por la calle. Hasta el momento no hemos tenido mayores inconvenientes”.

“Fue una noche bastante movida, no hemos tenido grandes incidentes de tránsito ni con alcohol al volante. Sí hubo algún accidente, tuvimos uno cerca de la cárcel con una pareja de adultos mayores, que colisionaron contra una farola. La señora fue derivada a un hospital. Todavía no hemos terminado y espero que se desarrolle con la dinámica que se viene llevando”, expuso.

A modo de detalle, Montero señaló que en las últimas horas se desactivaron tres fiestas clandestinas, una en Manuel Molina 1770, con unos 100 concurrentes, en Matheu 5480, con 340 y otra en Ruta 3 vieja kilometro 670, con 540. Y en cuánto al tránsito, refirió que se hicieron 295 controles, en los que constataron 24 alcoholemias positivas e incautaron 34 vehículos en total, por diferentes motivos.