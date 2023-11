San Francisco y Comercial definen el Clausura del Promocional

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

San Francisco y Comercial definirán el Clausura del Promocional de la Liga del Sur. El celeste quiere ganar, salir campeón y ascender. Mientras que el portuario necesita ganar para estirar la definición.

Se medirán este sábado desde las 20 horas en el Doctor Alejandro Pérez con presencia del público visitante que podrá asistir con la credencial de Liga Segura.

Por un lado, si gana el Santo, logrará el ascenso a la Primera División A. Por haber sido el ganador del Apertura y por coronarse en el Clausura.

Pero si gana el Portuario, será el ganador de los playoffs del Clausura y jugará un partido más en cancha neutral ante el mismo rival para definir al ganador del Clausura.

Maximiliano Gandolfo, de San Francisco, y Nazareno Romero, de Comercial, palpitaron el gran choque en LA BRÚJULA 24.

“Contra Libertad fue un partido duro y más en estas instancias que te jugas el pase a la final, pero sabíamos que si hacíamos las cosas como la venimos haciendo y respetando las ideas del cuerpo técnico lo íbamos a sacar adelante”, analizó sobre la semifinal.

Sobre su gol ante su ex equipo, Libertad, contó que “es algo que uno siempre se imagina poder convertir en estas instancias y gracias a Dios lo pude hacer y más que nada feliz porque sirvió para ganar un partido importante“.

Por último, sobre el gran choque ante Comercial, dijo que “será un partido durísimo y ya nos conocemos bastante. Pero como te dije anteriormente nosotros tenemos que hacer lo que nos trajo hasta acá y respetando las idea del cuerpo técnico. Nos preparamos a principio de año con un objetivo y quizás en unos días lo podemos cumplir, es algo soñado para el club y para nosotros también, asique haremos las cosas de la mejor manera y ojalá nos encuentre festejando todos juntos por que realmente lo merecemos”.

Mientras que el delantero comercialino Nazareno Romero sostuvo que el duelo ante Rosario por la semifinal “fue un partido muy duro. Sabíamos que iba a ser así, porque es un equipo que tiene jugadores de experiencia y buen pie”.

“Si bien no jugamos como queríamos, pudimos empatar sobre el final del primer tiempo y creo que eso fue clave. Después lo fuimos a buscar pero no se dio el segundo gol. Por suerte en los penales estuvo la suerte de nuestro lado, asique muy feliz por estar en la final”, agregó.

Por otro lado, Romero analizó a San francisco e indicó que “es un rival duro que propone juego y tiene mucha dinámica, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a ir a buscarlo desde el primer minuto para poder lograr el objetivo”.

“El objetivo nuestro es lograr el ascenso, vamos a dejar todo para que sea nuestro el campeonato, y si no se da, ahí pensaremos en la Promoción (ante Sporting). Pero la cabeza nuestra está en el ahora, en darle pelea a San Francisco”, agregó.

Por último, sobre su temporada en Comercial, sostuvo que “creo que estoy teniendo un buen año, si bien arranque medio flojo con el correr de los partidos me fui acomodando y todo se debe a mis compañeros que me dan la confianza a la hora de jugar y también a mi novia y suegra que en los malos momentos no me dejan caer nunca”.