Ataque a la comunidad judía: condenan a un hombre por discriminación

Martín Eduardo Tévez es un bahiense que en las últimas horas fue condenado a 6 meses de prisión por el delito de incitación a la discriminación. El debate se llevó adelante en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Walter López Da Silva.

¿Quién es Tévez?

Se trata de un sujeto que protagonizó un lamentable episodio ocurrido en diciembre del año 2020, cuando se estaba desarrollando uno de los actos por la celebración de Janucá en la Plaza Rivadavia.

Tal como se aprecia en el video compartido por La Brújula 24, Tévez, que vestía la camiseta de Villa Mitre, comenzó a insultar, agraviar y amenazar a los presentes, quienes estaban encendiendo una de las velas del candelabro ubicado frente a la Municipalidad.

“Hijos de puta, judíos culo roto la concha de su madre, la verdad que el exterminio que están haciendo de la mano de Estados Unidos del pueblo palestino y que no van a detener, no van, ¿y vos que me decís vieja hija de puta?, culos roto, manga de concha de su madre. Porque yo estoy acá en la plaza y me van a tener que venir a escuchar todos los días, y hoy estoy yo solo mirá. Mañana vamos a ser diez y pasado vamos a ser veinte, hijos de puta, judíos culo roto, stán haciendo lo mismo que hizo Roca con los Tehuelches argentinos, están haciendo lo mismo. Y les voy a arruinar la fiesta todos los días a la tarde, todo los días a la tarde voy a venir acá y les voy a gritar hijos de puta, y cada vez vamos a ser más, hijos de puta, culo roto”, bociferó el agresor.

Janucá es conocida como la fiesta de las luminarias. En Bahía Blanca, históricamente, se coloca un gran candelabro en la plaza sobre calle Alsina, y todos los atardeceres se enciende una luz hasta completar la iluminación. La festividad recuerda el “milagro del aceite y de la victoria de los pocos sobre los Muchos”, el triunfo del pueblo judío liderado por los macabeos sobre los helenos.