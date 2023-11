La columna de la sexóloga de La Brújula 24: “Quiero a mi pareja pero tengo amante”

La Dra. Mirta Casas, doctora en Sexología y especialista en Sexología Clínica, se refirió en la columna que tiene los días miércoles en La Brújula 24 a un tema polémico: “Quiero a mi pareja pero tengo amante”.

“Está bueno dejar de hacer misterio de aquellas cosas por las que tenemos tantas consultas sobre cómo es posible ensamblar eso de tener pareja y, por otro lado, darse el ‘permiso’ del o de la amante. Hay que tener en cuenta que la monogamia es una opción a la forma de relacionarse que ha sido adoptada mayoritariamente por la sociedad. De la misma manera es cada vez más común la modalidad ‘pareja abierta’. Si es una opción que se habla y se acepta, tendríamos que preguntarnos si se puede definir como una infidelidad”, dijo la profesional en “Hora Pico”, programa que conduce Marianela “Pipi” Romay.

Respecto de aquellos o aquellas que juegan con tener una “doble vida”, indicó que es importante que se indague y analice porqué se llega a esa alternativa.

“Muchas veces se cree que es por la parte sexual y se ha comprobado que no es tan así. Quizás ese hombre o esa mujer puede mantener esa frecuencia sexual con su matrimonio o conviviente. Eso nos lleva a pensar que hay otros temas que tienen que ver con cierta ruptura del pacto que alguna vez se ha hecho. Es como que hubo un quiebre en ese vínculo y no necesariamente tiene que ver con la cuestión sexual. Esos otros aspectos pueden ser que se perdió la confianza o la complicidad, apareció el egoísmo, los celos, o que una de las personas no se siente escuchada. Se genera un vacío que es el punto inicial de una ruptura”, indicó.

En ese sentido, manifestó que la imposibilidad de poner los conflictos en palabras, deriva en una etapa de alta conflictividad que requiere tomar al diálogo como una de las aristas a considerar para reducir los “daños colaterales”.

