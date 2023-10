La columnista de La Brújula 24 habló sobre “mitos sexuales en la pareja”

Mirta Casas, doctora en Psicología y especialista en Sexología Clínica, tuvo como el primer martes de casa su columna en “Hora Pico”, con la conducción de Marianela “Pipi” Romay por La Brújula 24. El tema de hoy fue “mitos sexuales y su influencia en la pareja”.

“Se relaciona a la sexualidad con los adolescentes y la adultez, y no en vinculación con los niños. Escucho muchas veces decir que, si se habla con niños sobre sexualidad, ellos van a tener una conducta sexual precoz. La experiencia muestra que es exactamente al revés. Cuanto más conocimiento y preparación, mejor es. No es cierto que no existe la educación sexual infantil y que por ende los niños no deben recibir educación sexual. Eso viene de confundir pero está la autoexploración que lo vemos en los niñitos de jardín maternal”, expresó la Dra. Casas.

“Hay un montón de mitos. Hablamos de este tema porque son creencias limitantes, pensamientos, ideas negativas que se consideran como ciertas y no sólo que no son, sino que condicionan la vida. Esto lo vemos en la consulta. Muchas parejas tienen vergüenza del cuerpo”, agregó.

“Hay que ver con dar rienda suelta a la fantasía, un tema que a veces genera terrible incomodidad. En cuanto al cuerpo, en las consultas preguntan qué hago con el miedo o la vergüenza. Algunos no llevan a la práctica las fantasías por temor a la infidelidad”, indicó.

Advirtió que “lo bueno sería investigar cómo está uno con uno mismo. La pareja es como un contrato de locación: cada seis meses, hay que renovar y, en la mayoría de los casos, lo que se hace es resentear y replantearse cuáles son los pilares de esa relación”.

LA COLUMNA COMPLETA DE LA DRA. MIRTA CASAS