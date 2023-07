Miedo al fracaso sexual: “En Argentina se venden dos Viagras por segundo”

Mirta Casas, doctora en Psicología y especialista en Sexología Clínica, en diálogo con La Brújula 24 puso sobre la mesa un interesante tema que invita a reflexionar. “El miedo a fracasar sexualmente”, llevó por título la temática que la profesional abordó en su habitual columna en “Hora pico”, programa que conduce Marianela “Pipi” Romay.

“En Argentina se venden dos Viagras por segundo. Es una estadística que me sorprendió. Un 30% de los que compran tienen menos de 21 años que buscan prolongar el rendimiento y tener una mejor perfomance. Hay una pérdida del deseo que es alarmante. Para los jóvenes es como que el sexo se volvió atlético”, alertó la profesional.

“Hay pacientes que expresan en la consulta su miedo, en algunos casos a volver a fracasar sexualmente. Son términos que los tenemos que empezar a modificar. Es necesario erradicar términos, porque no es lo mismo decir ‘fracasar’ a ‘adaptarnos a vivir con resultados’. En la vida son resultados que a veces nos va mejor y en otros no tanto, pero es parte del entrenamiento de la vida. No es que nos pasa solamente en el aspecto sexual y tenemos que estar preparados para distintos resultados”, indicó.

“Cuando hablamos de miedo es tremendo. Tenemos que quitar esa idea de nuestro pensamiento y es posible que nos anticipemos y nos limitemos nosotros mismos en poder dejarnos llevar por algo que debería generarnos placer”, agregó.

Planteó que tanto el hombre como la mujer tienen timidez, derivación que tiene que ver con la no aceptación al propio cuerpo y un montón de inseguridades. “Eso puede repercutir en el momento de afrontar una relación sexual”, advirtió Casas.