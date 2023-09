Columnista de La Brújula 24 habló sobre la ansiedad en el sexo: “Es como responder a un exámen”

La doctora en Psicología y especialista en Sexología Clínica Mirta Casas, habló sobre cómo puede llegar a influir la ansiedad en la sexualidad de la pareja en la columna que tiene los días martes en el programa “Hora Pico” de La Brújula 24.

“La ansiedad es uno de los temas que está en todos los procesos terapéuticos. Es parte de nuestras vidas, se pone de manifiesto en todo nuestro accionar y en este caso lo relacionamos con la intimidad. La ansiedad se potencia y aparece el miedo, el temor al fracaso, la ansiedad anticipatoria, la autoexigencia”, expresó.

“Todos los pensamientos ansiógenos y la vinculación con la sexología es llamada ansiedad de desempeño. La persona, más allá del género, pone de manifiesto demasiada preocupación en lo que pueda pasar. Eso termina muchas veces siendo tema de consulta”, indicó la Dra. Casas.

“La sexualidad tiene que ser placentera y que no responda a la par a la parte cognitiva. La intimidad se construye y, en ese construir, la persona se va relajando. Si no hay relajación y no se controla esa ansiedad, es como no responder a un examen, a una prueba”, advirtió.

