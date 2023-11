“El partido ya estaba definido antes de comenzar, fue lamentable”

Por Franco Bahl Bariani

Finalmente se consumó el descenso de Liniers al próximo torneo Regional Amateur 2024/2025 tras la caída por 2 a 0 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, en un partido que tuvo como protagonista al arbitraje.

Es que Fernando Rekers cobró dos penales en favor del equipo de Concepción del Uruguay, uno inexistente y otro dudoso, y una tarjeta roja a los 30 minutos del primer tiempo que también pareció excesiva.

Uno de los protagonistas del chivo, su goleador histórico Julio Acosta, fue tajante en el análisis en LA BRÚJULA 24: “Del partido no se pueden sacar conclusiones porque ya estaba definido antes de comenzar”.

“Fue bochornoso y lamentable. Es triste que el deporte se esté infectando de este tipo de personajes (por el árbitro Fernando Rekers)”, agregó.

Sobre los incidentes dijo que “fue todo lamentable, no solo porque se notó desde el arranque que estaba todo definido sino porque la cuaterna arbitral, aparte de robarnos, decía cosas y redoblaba la apuesta haciendo gestos. Fueron los principales gestores de los disturbios, más allá de que la violencia no es el camino y no debemos reaccionar”.

“Pero las imágenes hablan por sí solas, no es el primero ni será el último partido que se sepa el desenlace antes de comenzar. Es triste pero es la realidad”, afirmó Julito.

El equipo que jugó la final por la permanencia

Aunque luego analizó que “igualmente Liniers no desciende por el partido de ayer, es el producto de todo un año que el que debemos analizar y hacer cada una de las partes un mea culpa”.

Por otro lado, sobre si fue su retiro del fútbol, indicó que “seguramente fue el último de manera profesional. En este momento veo todo cuesta arriba, esperaré un tiempo y lo definiré con mi familia que es la que banca siempre”.

Además agregó que “de alguna u otra manera voy a seguir ligado a Liniers y al fútbol porque es mi pasión. No sé en qué momento o en qué lugar pero voy a seguir a la pelota hasta que pare de rodar”.