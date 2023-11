Crece el misterio en Claromecó: “Es raro que no haya ningún rastro”

El paradero de Néstor Zoquini sigue siendo un total misterio en Claromecó. Tal como informó La Brújula 24, el hombre terminó su jornada laboral el pasado viernes y se dirigió al campo para alimentar a sus caballos, como lo hacía siempre, aunque desde entonces no se ha sabido nada de él.

Su prima, Anabella Sironi, le dijo al equipo del programa “Bahía Hoy” que “van a iniciar la búsqueda con buzos, mi primo tiene 32 años, trabajó muchos años en el municipio y dejó de hacerlo a principio de año porque quería independizarse”.

“Ya estaba haciendo trabajos particulares y lo estaba haciendo muy bien, se quería dedicar de lleno a eso. Realizaba tareas de mantenimiento, pinta y trabajaba mucho también con maderas. Es prácticamente un artesano, y lo llaman mucho para hacer quinchos”, remarcó.

En esa misma línea, Anabella explicó que “al campo iba todos los días porque se lo presta una amiga para guardar sus caballos, él tiene unos 10 y los alimenta todos los días. A veces en medio del trabajo va hasta el campo a darles de comer y agua, llega con su camioneta, los atiende y vuelve a su casa”.

“Ese día habían quedado con un amigo que iban a darle de comer y de ahí se iban a Orense por una cuestión laboral”, recordó. Y dijo que “él se comunica a cada rato con mi tía, la mamá, le manda mensajes siempre y le pareció raro que no lo hiciera”.

“Le escribió este chico que tampoco había pasado por su casa. Fue hasta el campo a ver si le pasaba algo y no lo encontró, estaba la camioneta con las llaves puestas y el celular en su interior. Y los caballos sin agua y comida, así que no llegó a atenderlos”.

Por último, respecto del operativo de búsqueda, indicó que “los perros estuvieron todo el día, hasta los tuvieron que hacer descansar. Buscaron en el campo, en el arroyo. No pararon y no encuentran otro rastro que no sea arriba de la camioneta, no hay nada. Es raro que hayan encontrado el celular también”.