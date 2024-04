El vice de River habló sobre el posible regreso de Pezzella

Matías Patanián, vicepresidente de River, habló sobre alguno de los temas que más interés genera en los hinchas del Millonario: la vuelta de Germán Pezzella, el sueño de Iker Muniain y el futuro de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.

Desde hace unos años, River busca el regreso de jugadores con pasado en el club y ahora llegó el turno de Pezzella, quien en la última renovación del contrato con Betis hasta 2027 bajó su cláusula de rescisión de 50 a cuatro millones.

El operativo retorno ya se puso en marcha, aunque Patanián se mantuvo cauto: “Está compitiendo con Betis y le queda mucho por jugar. Mencionar o dar por cierta alguna cuestión con algún apellido puede entorpecer. Betis está jugando cosas y nosotros, también. No es bueno anticiparse para hablar de cuestiones”.

El vicepresidente, además, hizo referencia a la posibilidad de que se cumpla el sueño de Muniain de jugar en River: “Sabemos de su fanatismo y que finaliza su vínculo contractual con el Bilbao. Luego hay que evaluar un montón de cosas: si quiere venir, el proceso de adaptación, si el club tiene la prioridad de buscar un jugador en ese puesto… Es algo a trabajar en estos meses”.

“No me gusta despertar expectativas que si después no se dan, quedan como un fracaso. Seriamente no podemos hablar nada”, destacó el dirigente.

El futuro del pibes: Echeverri y Mastantuono

El Diablito está a préstamo del Manchester City hasta fin de año y la idea del club inglés es que después vaya al Girona, del mismo propietario, para que ya tenga el roce en Europa.

Pese a esto, en los últimos días surgió la versión que River buscará que este segundo préstamo sea otra vez en el Millonario; al respecto, Patanián explicó: “Lo que está firmado es lo que ya saben, que se produjo la venta y un préstamo con el Manchester City que vence a fin de este año. Es la única verdad. Hay que ceñirse a lo que se firmó y es lo que está vigente”.

Por último, Patanián habló sobre Mastuantuono, el jugador más joven de River en convertir un en la Copa Libertadores, y un supuesto interés del Real Madrid por contratarlo.

“Contacto oficial por Mastantuono no hubo. Hay mucha gente preguntando por él indirectamente, obviamente, vienen a verlo y muchos te llaman. Entendemos que es un jugador que las grandes potencias europeas empiezan a ver, pero también entendemos, como dijo Martín (Demichelis) el otro día, que tiene 16 años y hay que llevarlo de a poco. Para beneficio de él y de River”, afirmó el vicepresidente.

Fuente: TyC Sports