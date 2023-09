Trasladaron a la cárcel a Norambuena

El hostigador serial Oscar Gerardo Norambuena, al que días atrás le dictaron la prisión preventiva, fue trasladado esta mañana hasta la cárcel de Villa Floresta.

El traslado se concretó siguiendo la disposición de la jueza de Garantías Marisa Promé, luego de que se asegurara un espacio libre en dicha dependencia Penal.

Norambuena permanecerá bajo prisión, al menos, hasta la celebración del juicio.

Cabe recordar que está detenido por los delitos de “desobediencia a la autoridad en concurso real con el delito de incendio con peligro común de bienes, resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia y contra su ascendiente”.

Cayó durante un allanamiento en su domicilio de Castelli al 2200 luego de tomar como rehén a su propio padre, a quien amenazó con un cuchillo para evitar que la policía actuara en su contra.

Además, Silvina Hernández (ex pareja) relató en La Brújula Televisión su experiencia en torno al hostigamiento al que la sometió el imputado en un desesperado pedido de justicia.

“Los últimos tres meses fueron un calvario. No tengo vida, no puedo dormir ni salir. Siempre me tiene que acompañar alguien, avisar si llegué a casa o si entré a la ducha así saben que no voy a escuchar el teléfono”, consideró la mujer.

También se lo acusa de haber iniciado fuego de manera intencional en una vivienda ubicada en 14 de julio al 5.000, arrojando un bidón con combustible que provocó que se quemara un vehículo Renault Megane y una motocicleta marca Honda que estaban estacionados en el sector del garaje.