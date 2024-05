“Stemphelet no puede ser juez, viola la ley para liberar presos”

El Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, pasó esta mañana por el estudio de LA BRÚJULA 24 y se refirió al polémico juez de Ejecución Penal, Onildo Stemphelet.

Cabe recordar, tal como informó la sección Bahía Indiscreta, la semana pasada elevó a la Procuración una serie de resoluciones en los que violaría la ley, para darle distintos beneficios a asaltantes, abusadores y narcos.

Además, en los últimos días, el magistrado ya había quedado –nuevamente– en el ojo de la tormenta cuando Lorena Zerneri, la mamá de Daiana Herlein, la menor que hace 10 años murió al ser golpeada por una rama en el Parque de Mayo, lo criticó fuertemente por haberle otorgado salidas transitorias a Marcelo Caramelli, el exfuncionario que fue condenado en una pena unificada a 15 años de prisión en varias causas, entre ellas la que investigaba la muerte de la adolescente.

Consultado sobre los motivos de su denuncia, Fernández dijo que “en una sociedad hay acuerdos básicos, no hay sociedad que se desarrolle sin reglas. Y en esos acuerdos está el cumplimiento de la ley. Se supone que las leyes son obligatorias, que eso está fuera de discusión. Para decirlo con un ejemplo muy simple, el que roba o mata va preso, y esto tiene que estar claro. La denuncia contra el doctor Stemphelet tiene que ver con que él no se siente vinculado con la ley”.

“Hay normas que impiden al Juez conceder libertad condicional cuando se dan ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando la persona es reincidente, para los delitos de abuso sexual o para el narcotráfico. Él ha hecho eso en una gran cantidad de casos. La Fiscalía ve sus dictámenes, la Cámara revoca estas decisiones, pero él sigue haciendo lo mismo. No obstante los fallos de la Corte Suprema de la Nación y la Suprema Corte provincial, él no se siente vinculado por nada de ello, lo cual obliga a hacer esta presentación”.

“Nosotros determinamos en los últimos meses unos 25 casos, en los cuales en 12 o 13 ha concedido libertad condicional de forma indebida”, apuntó.

De igual modo, el jefe de los fiscales bahienses expuso: “El ordenamiento jurídico tiene mandatos y prohibiciones, algunos son específicos para el juez. Por ejemplo, el Artículo 14 del Código Penal, que dice que no se concederá la libertad condicional a reincidentes, homicidios agravados, en ocasión de robo, delitos de abuso sexual. Pero él da la libertad condicional en esos casos, violando claramente la ley, no puede ser juez”. “Por supuesto que luego utiliza racionalizaciones para justificarse, en algunos casos hasta llego a decir que el Artículo 14 es inconstitucional, con principios inaplicables porque ya están contemplados en esas mismas normas”.

“Viola la Ley de la provincia de Buenos Aires para liberar presos”, indicó Fernández. Y agregó: “Con dos párrafos deja de lado la Ley en sus resoluciones. No está convencido, no puede estarlo, en realidad creo que pasa otra cosa, pero eso es una especulación mía. Acá lo único importante es que tenemos que terminar de una vez con los jueces que se autoperciben Césares buenos porque no aplican las penas o ponen en libertad a presos rápidamente, pero con el pellejo ajeno. Cuando a ellos les toca ser víctimas, piden toda la fuerza de la ley”, aseveró.

A modo de síntesis, añadió: “Esta clase de resoluciones no las hemos visto antes –del jury de enjuiciamiento al que fue sometido el año pasado-. Pero acá no es un fallo aislado, todo el mundo tiene derecho a equivocarse en alguna oportunidad, por eso esperé para hacer la denuncia. Evidentemente, ya llevamos más de 25 casos. Es muy grave, porque se trata de aquella persona que está llamada por el Estado para cumplir la Ley, y es el que la viola. Vivimos en una República, en la que se caracteriza la división de poderes, no es decisión de él determinar qué es lo justo y equitativo”.

La nota completa al Fiscal General Juan Pablo Fernández en el programa “Bahía Hoy”: