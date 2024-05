“Si hay algún cambio en el proyecto, pediré ver al Presidente”

El intendente Federico Susbielles pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24. En un imperdible mano a mano con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal local habló sobre la fuerte pelea para que YPF no mude de Bahía Blanca el proyecto de GNL.

Tal como informó este medio días atrás, la polémica comenzó por los rumores de una suerte de “plan canje” entre la provincia de Río Negro y el Gobierno nacional para que los primeros apoyen la Ley Bases.

Al respecto, Susbielles consideró que “esto ocurre en coincidencia con la Ley Bases, con algún planteo para hacer coincidir la viabilidad del proyecto. Cuando específicamente el proyecto tenía media sanción en Diputados, aparece esta aparente competencia entre puertos, pero existe una disparidad en la competencia y ventaja que eximen de mayores comentarios”.

“El proyecto lleva seis años en Bahía Blanca, cuatro con un trabajo conjunto entre YPF y Petronas, en los que ya se evaluaron todos los puertos cercanos a Neuquén. Petronas es una petrolera Malaya, que se encuentra entre las principales del mundo, tiene una gran capacidad operativa y es la primera firma del mundo que desarrolló buques factorías, por ejemplo”, señaló.

En ese sentido, dijo que “ambas empresas hicieron una evaluación profunda y eligieron Bahía. Por esa razón se generó una reserva en el puerto, hay 1200 hectáreas en el sector este del mismo. Hay un memorándum de entendimiento entre ambas y la que reserva es YPF. Los acuerdos se van prorrogando mientras ellos trabajan la iniciativa privada”.

En relación con el eventual inicio de las tareas en la ciudad, expuso: “YPF estaría en la fase final para terminar todo el trabajo técnico, lo único que resta definir es el valor de las tasas, que es menor al resto de las concesiones, justamente por la envergadura”. Y añadió: “El Puerto necesita concretar o no esa inversión, hay muchos interesados en venir, desde proyectos chinos de plantas fertilizantes, otros proyectos vinculados a la energía, cerealeras, movimientos logísticos de Vaca Muerta”.

“Está claro que la decisión oportunamente se tomó, cuando uno evalúa un puerto con otro, hay grandes diferencias. El de Bahía es un puerto estuarial, no de aguas abiertas. Se opera todos los días del año, no dependés del clima. Por ejemplo, Punta Colorada no estaría operativo entre un 30 y 40% de los días del año, es un estudio que hizo YPF. No tiene infraestructura, no tiene muelles operativos. En Bahía hay accesos ferroviarios, todos los ductos a pie de muelles. Es un proyecto que tardaría 4 años más”, indicó.

“Hay otro tema importante que tiene que ver con el proceso de exportación. El GNL es como un commodity, hay un proceso que en Bahía se hace por el cual se separa el gas. La empresa Mega lo hace, y es gas que se puede dividir en Metano y Etano, sirve para hacer polietileno en Dow. Es decir, podría generar valor agregado y mucho más dinero para la Argentina”.

“A mí me parece lógico lo que hace el tándem patagónico, pero en este momento hay una gran ventaja comparativa, así como Punta Colorada es un gran punto para sacar petróleo rápidamente”.

“El recurso humano es otro tema, Bahía Blanca tiene sus universidades, expertos en la formación y personal especializado. Bahía es hoy el principal polo petroquímico de la Argentina y el quinto en Sudamérica. En recursos que tienen que ver con la operación específica y para la construcción de las plantas, la ciudad ya está preparada”.

“En Río Negro habría que generar otra ciudad. Punta Colorada es chico y está lejos de cualquier ámbito geográfico”.

“Bahía Blanca es una ciudad con ADN industrial, nosotros tenemos una exigencia de que se cuide el ambiente, pero estamos acostumbrados a un puerto productivo que se relacione con la ciudad. Algo que en Río Negro es una incógnita, por las características del océano en ese lugar, hay reservas pingüineras y balleneras. Lo que uno observa es como forzada esa postura”.

“Bahía Blanca es el mejor proyecto para la Argentina, acá hay un proceso que lleva seis años, con un puerto que es superior a otras alternativas”.

“El gas en el proceso de transición energética hoy cotiza bien, pero hay una ventana de tiempo. Perder tres o cuatro años en un proyecto es un montón de dinero. Nosotros no tenemos la voz oficial de Petronas, YPF lo que dice es que está evaluando la operación de la primera fase con un buque factoría en Punta Colorada, pero eso también ya está evaluado”.

“Nos parece un exceso el relacionar el proyecto con la aprobación de la Ley Bases. Hay un espacio político que gobierna, que llegó con una posición de cambiar muchas cosas de la política, y esto sería contradictorio”.

“Nosotros nos sentimos parte de la Patagonia y entendemos que hay un proceso que tiene que incluirla a toda. Hoy con Vaca Muerta estamos llegando recién al 10% de la capacidad, hay lugar para todos, pero hay que ser ordenados. Perder cuatro años para la Argentina en materia de recaudación es mucho”.

“Bahía Blanca tiene que trabajar con Río Negro y Chubut, pero de manera coordinada. Que Bahía haya perdido la capacidad de ser la puerta de la Patagonia tiene que ver con una falta de gestión. Bahía es el nexo logístico de toda la Patagonia y como tal tenemos que trabajar. Espero que esta situación retome la normalidad y si no, que lo podamos hablar con honestidad”.

“Marín –Presidente de YPF– es un ejecutivo que viene del Grupo Techint, de Tecpetrol, y puede llegar a haber un conflicto de intereses. De hecho, ya planteó que le gustaría que se sumen otras empresas, hay que ver si YPF sigue teniendo intereses en este proyecto”.

“Hay que evaluar cuál es la búsqueda, Marín lo que plantea es una evaluación de la etapa inicial, que están en conversaciones. Nosotros entendemos que el proyecto completo tiene que venir al puerto de Bahía Blanca, que es lo que ya se conversó”.

“Lo que plantearon es que están evaluando la primera etapa y que, en esa línea, tienen que terminar de despejar algunos temas de la ecuación económica. La realidad es que cambió es la circunstancia política”.

“Yo confío en Petronas, que es una empresa muy seria, pero al final del día la otra opción es que lo ordene el Presidente de la Nación. Si hay un cambio abrupto en el temperamento de YPF vamos a pedir una audiencia con el Presidente”.

“Confiamos en que se recupere el camino de la normalidad. Yo represento a toda una comunidad y una región, el Presidente está gobernando y merece el respeto. Si vemos que este proyecto se aparta de la lógica, pediremos una audiencia. Pero por ahora no hay nada oficial, hay mucho trascendido”.

“La ciudad va a crecer en cualquier circunstancia porque hay muchos proyectos alrededor, pero lo justo sería que esto se concrete como estaba previsto. Sé que Axel -Kicillof- está cerca de generar una reunión con la empresa. Yo ya he hablado con dos vicepresidentes de la compañía que estuvieron en el Puerto”.