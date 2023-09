Guido Pella fue homenajeado en la Copa Davis tras su retiro

El viernes pasado, Guido Pella anunció su retiro del mundo del tenis, justo horas antes del inicio de la serie de Copa Davis contra Lituania, que Argentina finalmente ganó gracias al éxito de la dupla de dobles conformada por Máximo González y Andrés Molteni, devolviendo a Argentina al Grupo Mundial de la competencia.

Tras este logro, se creó el ambiente perfecto para rendir un merecido homenaje a Pella, quien ahora forma parte de la historia dorada del tenis argentino. Uno de sus hitos más destacados fue contribuir al logro de la única Ensaladera de Plata para el país en 2016, en Zagreb, frente a Croacia.

El bahiense fue ovacionado por el público cuando ingresó al court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, recibiendo un emotivo “Dale campeón” en referencia a aquella inolvidable victoria. Los miembros del actual equipo argentino, liderado por el capitán Guillermo Coria, también le expresaron su cariño y le obsequiaron un cuadro que lo retrata con el preciado trofeo.

En diálogo con Dsports, Pella afirmó que este domingo vivió “un día muy especial que me permitió cerrar una etapa. No fue fácil tomar esta decisión pero uno tiene que tener la valentía de encararlo con todos los beneficios o cosas malas que pueda traer. Ojalá que tenga un futuro mucho mejor que el que tuve adentro del tenis”.

Además, reconoció: “quería venir porque la gente me emocionó. Muchos me preguntaron por qué no seguía hasta el ATP de Buenos Aires, pero no es lo mismo retirarse en una Copa Davis, así que no podía pedir algo mejor”.

Con información de El Gráfico