“Si lo liberan, me mata”, vaticinó la ex pareja de Norambuena

Silvina Hernández, ex pareja de Gerardo Oscar Norambuena, brindó una entrevista en La Brújula Televisión y contó su experiencia en relación al acoso y hostigamiento que llevaba adelante quien se encuentra detenido desde el fin de semana y pidió que se haga Justicia, con el temor a flor de piel a raíz de los episodios vividos en el corto plazo.

“Los últimos tres meses fueron un calvario. No tengo vida, no puedo dormir ni salir. Siempre me tiene que acompañar alguien, avisar si llegué a casa o si entré a la ducha así saben que no voy a escuchar el teléfono”, consideró la mujer, en el programa que se emite todos los martes a las 22 por la señal local de Bahía Visión Color.

Paralelamente, en la nota que brindó junto al vecino al que días atrás Norambuena le prendió fuego sus vehículos, recordó que a Norambuena “lo conozco desde el año 1994, desde esa época trabajo en un local del centro, cuando para todos él era visitador médico y andaba de saco y corbata. Luego no lo volví a ver y hace poco lo crucé, nos saludamos y empezamos a hablar”.

“Me propuso tomar unos mates, me comentó que estaba separado hacía 14 años, que estaba al cuidado de sus padres y que tenía hijas ya recibidas. Era un falso encantador, al que se le cayó la careta cuando vi cosas que no me gustaban. Lo más grave es que si lo dejan en libertad, nos mata”, indicó, en otro tramo de su testimonio televisivo.

Y sumó un dato revelador: “Hablé con una de sus hijas a él que me advirtió que estaba haciendo bien en cuidarme, que es una persona que es una montaña rusa de emociones. Entendía mi postura y que me abra de la situación porque ella convive con esto hace años. Cuando corté todo, empezó con la violencia verbal, tengo los mensajes guardados”.

A la jueza le diría que se ponga en mi lugar, le estoy contando que lo único que dije es ‘no’, como también le puede pasar a un hombre con una mujer. Nunca nadie lo agredió y de su parte solo recibimos ataques. Solo pido que haya justicia”, finalizó la mujer.

Mirá su testimonio