“Norambuena le envió a un testigo la foto de una granada y le escribió boom”

La fiscal Marina Lara habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 le recibió declaración a Gerardo Oscar Norambuena quien se negó a hacer uso de ese derecho. Se trata del sujeto señalado por acosar a una mujer. Fue detenido este sábado durante la noche tras prender fuego el auto de un testigo del caso y retener como rehén a su propio padre.

“Ayer, mientras nos encontrábamos indagando a Norambuena, estaba el damnificado del incendio del sábado declarando en Fiscalía y aportando nuevos elementos de prueba que ameritaría formar nuevas causas por amenazas, con anterioridad de este último episodio: Mostró capturas de fotos que esta persona le mandaba, una de ellas de una granada con una leyenda que decía ‘boom'”, comentó Lara, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que “se pidió un allanamiento para incautar un celular, los elementos que se veían en la foto, que parecían ser un llavero con forma de granada y un cuchillo que también le mostraba. Efectivamente, en su domicilio estaba el encendedor con forma de granada. Evidentemente tenía una intención de amedrentamiento. Y se volvió a pedir otro procedimiento para secuestrar la camioneta que usaba para cometer los ilícitos y que no había podido ser incautada”.

“El cuchillo que le exhibía al vecino no sería el mismo que utilizó para amenazar a su padre el sábado, al menos por lo que pude ver y comparar. No estoy en la Fiscalía de Violencia de Género, no sé si hay denuncias de otras mujeres. Las denuncias de la última pareja por desobediencia son del mes de agosto. Este último hombre que se presentó ayer es testigo de las denuncias de violencia de género contra la ex mujer. Ayer fue indagado por desobediencia, daño, incendio, privación ilegal de la libertad agravada por la violencia y por ser contra su propio padre y por resistencia a la autoridad”, sostuvo, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a si se necesita del testimonio de su papá, consideró que “no es algo imperioso al tratarse de un delito de acción pública, es ahí que la Fiscalía pudo proceder, incluso existen testigos que dan cuenta de la privación de la libertad. Se pidió el secuestro del celular y la apertura del mismo para seguir recolectando los elementos de prueba para avanzar aún más en la investigación. Con todo esto, se sumarán los nuevos delitos durante el transcurso de los próximos 15 días”.

“Existe un riesgo de entorpecimiento probatorio, además de la pena en expectativa que es alta que hace presumir el peligro de fuga y el hecho de que podría amedrentar a los testigos de la causa. El hecho de incendio y las amenazas hacen que el peligro sea patente. Por eso se va a solicitar la prisión preventiva. Norambuena compareció por videoconferencia desde el Destacamento policial, donde se le atribuyeron los hechos”, confió la representante del Ministerio Público.

Al epílogo, sintetizó que “si (Norambuena) quisiera, dentro de los plazos procesales, podrá declarar las veces que lo solicite, hasta ahora se acogió al derecho de guardar silencio. Está asesorado por la defensoría oficial. No es muy común tener firmados todos los hechos que se denuncian, la evidencia es abrumadora y los que no quedaron registrados con soporte audiovisual tienen muchos testigos”.

“Vamos a solicitar una pericia psicológica y psiquiátrica para determinar el grado de imputabilidad. Previo a recibir la declaración, existía un dictamen de un perito forense que dio cuenta de que estaba en condiciones de declarar. No hay ninguna evidencia de que sea inimputable y los profesionales son los que determinarán la comprensión de la criminalidad de sus actos y si puede estar ante un juicio”, concluyó Lara.