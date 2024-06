Grafitean la casa del sujeto denunciado por acoso en Villa Mitre

Desconocidos realizaron pintadas en la vivienda de un hombre al que denunciaron por acosar a alumnas y madres de una escuela, Villa Mitre.

Se trata de un sujeto, de apellido Domínguez, que fue señalado por un grupo de padres de chicas que concurren a la Escuela 22, de Maipú al 1600.

Esta mañana, en la puerta del domicilio, podía leerse claramente la frase “viejo violín”.

La foto que mandó un vecino del sector esta mañana a la producción de La Brújula 24.

Cabe recordar que el propio Domínguez (al igual que algunos de los padres) habló con el móvil de la emisora y remarcó que “Me putean, me tiran piedras y salen corriendo”.

Durante esa entrevista, el individuo en cuestión refirió que “pasan por acá y patotean, si yo estoy en mi domicilio, ¿qué ‘guarangadas’ puedo decir?. Ellos tienen que seguir para su casa y no a parar más en la mía. Me agreden, me dicen viejo puto, empezaron a tirar piedras y yo las insulté”.