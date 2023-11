Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar: cómo combatir el ciberacoso

El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una fecha que adquiere una relevancia cada vez mayor en un mundo cada vez más digitalizado gracias a las nuevas tecnologías y al fácil acceso a ellas. Este contexto digital ha propiciado un aumento en la incidencia de la violencia digital o ciberacoso, que afecta a niños desde edades tempranas.

El ciberacoso se presenta como una forma de violencia que ha tomado forma en los últimos años, y su número de víctimas aumenta anualmente. Suele esconderse detrás del anonimato brindado por las pantallas, lo que lo hace más persistente y difícil de eliminar por completo. Además, potencialmente involucra a múltiples agresores, lo que agrava la situación y causa graves daños psicológicos a las víctimas.

El ciberacoso se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la creación de contenido falso, ciberacoso sexual, recopilación y difusión no autorizada de datos personales, publicación de fotos o videos sin consentimiento, suplantación de identidad y otros métodos perjudiciales. Check Point Software, con el objetivo de prevenir el ciberacoso, recomienda una serie de medidas de protección:

No responder a los ciberacosadores y bloquearlos: Es esencial evitar cualquier interacción con acosadores en línea y bloquear su acceso a tus perfiles.

No compartir información personal: Mantén la información sensible, como dirección, contraseñas, números de teléfono y datos bancarios, en privado y evita compartirla en línea. Además, ten precaución al compartir contenido fotográfico.

Configuración de privacidad: Utiliza la configuración de privacidad en las redes sociales para asegurarte de que tus contenidos solo sean visibles para amigos de confianza.

Guardar pruebas para denuncia: Si eres víctima de ciberacoso, es esencial conservar evidencia para futuras denuncias.

Pedir ayuda: Siempre informa sobre la situación a las plataformas, a la escuela y a las autoridades.

Seguridad en línea: Adquiere conocimientos básicos de seguridad en línea, incluyendo la creación de contraseñas seguras y el uso cauteloso de Internet.

Educación: La educación desempeña un papel fundamental en la prevención del ciberacoso y cualquier forma de acoso. Enseñar a las generaciones jóvenes a comportarse con respeto y a no cruzar límites dañinos es una responsabilidad compartida.

Protección: Los padres también deben estar atentos a la actividad en línea de sus hijos. Check Point ofrece “Harmony for Education”, una extensión diseñada para escuelas que permite a los profesores supervisar el comportamiento en línea de los estudiantes y bloquear comentarios ofensivos.

A nivel global, se reconoce la necesidad de endurecer las sanciones y regulaciones contra el ciberacoso. En Estados Unidos, 44 estados cuentan con sanciones penales para el ciberacoso, y varios países, como Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, India, Japón y Filipinas, han implementado leyes contra el ciberacoso.

No obstante, con la creciente influencia de Internet y el estilo de vida digital, es probable que el ciberacoso continúe en aumento. Según Alejandro Botter, gerente de ingeniería de Check Point para el sur de Latinoamérica: “Una de las claves para mantener a los alumnos seguros en el mundo virtual es crear conciencia sobre las amenazas actuales. La vida cotidiana a menudo impide a los padres estar constantemente pendientes de las actividades en línea de sus hijos, por lo que es esencial enseñarles las medidas básicas de ciberseguridad. Esto les permitirá evitar peligros por sí mismos, como no compartir información sensible, evitar abrir y descargar archivos de usuarios desconocidos y usar contraseñas seguras”.

