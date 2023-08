El caballo Chiche no aparece: ofrecen $ 180 mil de recompensa

Florencia, la dueña del caballo llamado “Chiche”, sustraído por desconocidos mientras pastaba en un terreno cercano a su domicilio en Villa Rosas, realizó en las últimas horas un pedido desesperado. Al anuncio que hizo días pasados solicitando información que le permita localizar a “Chiche”, la mujer le sumó el ofrecimiento de una recompensa.

“Ayúdenme a que esto llegue a ojos de quien tiene a Chiche. $180.000 de recompensa a quien me lo devuelva. No me importa quién fue ni quiero saber nada. Me traés el caballo y te doy la plata y se termina todo acá”, publicó en sus redes sociales.

“Chiche” es un caballo mestizo de pelaje overo rosado con cola de crines negra que, para Florencia, es vital poder encontrar. El contacto con la dueña es 2916411887.